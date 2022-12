Irina Babchenko est une ancienne championne de patinage artistique ukrainienne. Depuis le début de la guerre dans son pays, elle enseigne le patinage aux enfants rennais. Si elle parle pas encore bien le français, le club des sports de glace de Rennes a vite été convaincu par sa pédagogie. Elle a réussi bon an mal an à faire traduire ses diplômes, elle apprend le français et compte bien faire de ces jeunes sportifs de futurs champions !