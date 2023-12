Au Théâtre du Cercle, la Compagnie Les Échappés du Bal invite le public à pousser les portes du cercle familial et s’enticher de trois vieux personnages dans Ce qui nous lie, un spectacle au croisement des générations, ce vendredi 15 décembre 2023. Unidivers s’est glissé dans le théâtre pour interroger deux membres de la compagnie : Mathilde Lacombe et Tiphaine Corre.

La Cie Les Échappés du Bal a été créée en 2014, au sortir du parcours universitaire d’Arts du spectacle et de la formation théâtre du Conservatoire de Rennes. Des six membres fondateurs de la compagnie, quatre dirigent aujourd’hui celle-ci : Tiphaine Corre, Mathilde Lacombe, Kévin Hetzel et Geoffrey Jollivet.

Mathilde Lacombe Tiphaine Corre

Pour les Échappés, « créer à plusieurs a toujours été un leitmotiv », affirme Tiphaine Corre. Bien que la compagnie évolue et cherche à travailler des formes où un porteur de projet est désigné parmi les quatre artistes, les postures et les rôles au sein du travail théâtral demeurent « poreux ».

À l’image de l’empreinte artistique de la compagnie, le spectacle Ce qui nous lie est une création collective jouée pour la première fois en février 2020. Ce vendredi 15 décembre 2023, les trois vieillards de ce récit poétique remontent sur les planches du Théâtre du Cercle. Parmi eux, il y a Simone, incarnée par Mathilde Lacombe : elle vit en campagne, de plus en plus isolée et de moins en moins mobile. « Simone n’est pas très aimable, au caractère bien trempé et assez têtue », s’amuse Mathilde. Marcel, le deuxième personnage, incarné par Geoffrey Jollivet, est obligé d’aller vivre chez sa fille par manque de mobilité, bien qu’il ait toute sa tête. Enfin, il y a Jeanne, une petite vieille qui a la maladie d’Alzheimer et une paranoïa assez développée. « La question tourne autour de la manière dont la famille s’organise autour d’elle, sachant que tous et toutes n’ont pas la même proximité géographique et donc pas la même charge mentale », explique son interprète, Tiphaine.

Ce qui nous lie, Cie les Échappés du Bal, création 2020. Photo : L. Quignon

Ce qui nous lie raconte donc trois histoires familiales différentes en trois tableaux. En traitant la thématique de la vieillesse, l’envie première des artistes était de « donner la parole aux trois générations », précise Tiphaine. Aussi la compagnie s’est-elle lancée dans un projet de territoire en 2018 : pendant trois mois, les artistes ont donné des ateliers d’écriture et de théâtre au Foyer d’Autonomie les Bruyères, à Saint-Méen-le-Grand. C’est dans le cadre de ces interventions qu’une récolte de parole a eu lieu : « C’était important qu’ils se sentent à l’aise avec nous, d’où l’outil du théâtre », se souvient Mathilde.

« On a pu voir leurs enfants de certains, donc des personnes qui ont une cinquantaine d’années et qui se retrouvent dans cette posture pivot : avant, ils étaient les enfants de leurs parents, maintenant ils sont un peu les parents de leurs parents. » Tiphaine Corre

Après la récolte de témoignages, Mathilde Lacombe a animé un moment où les quatre comédiens ont partagé leur expérience respective, avant de se lancer dans la création de Ce qui nous lie. Dans un aller-retour entre écriture et création au plateau, la compagnie a collectivement réfléchi et interrogé les enjeux qui l’intéressait : les schémas familiaux qu’ils voulaient mettre en valeur, les problématiques auxquelles les familles peuvent être confrontées, mais aussi l’humour qui se dévoile parfois au détour de ces sujets. « Il y a pleins de situations hyper comiques dans le fait de vieillir ! », s’amuse Mathilde. Si les paroles récoltées ont été un matériau essentiel à l’écriture, on les retrouve également au sein du spectacle : « Des monologues intimes, adressés au public, racontent ce que peut ressentir la personne touchée par la situation », poursuit-elle.

« On s’est familiarisés avec tout le champ lexical de la vieillesse … et des pubs ! On a travaillé sur le “bien vieillir”, ce qu’on peut prôner aujourd’hui », Tiphaine Corre.

Un point essentiel de ce spectacle demeure le travail du masque. La cie Les Échappés du Bal incarne de nombreux personnages dans Ce qui nous lie. Pour les personnes âgées, elle a décidé de se grimer avec des masques. Complètement dissimulés sous ces visages ridés, Simone, Marcel et Jeanne apparaissent sous nos yeux : « Travailler les visages de nos personnages, les modeler, leur donner du caractère nous a permis d’accoucher de nos vieux, d’une certaine manière », relate Tiphaine.

Ce qui nous lie est un récit qui fait dialoguer les générations d’une même famille et ouvre la discussion quant à ces sujets de dépendance que soumet souvent la vieillesse. « On pourrait aussi dire que c’est un spectacle sur les aidants », affirme Tiphaine : les aidants, ce sont le personnel des structures, mais aussi la famille, les enfants, les conjoints.

« [Dans le spectacle] Il y a le brouhaha du repas de famille, les répondeurs qui vident leurs sacs, les spots de pubs pour bien vieillir et le silence de la maison encore endormie. Il y a ceux qui prennent la tangente, ceux qui prennent de l’élan, ceux qui sont dans les choux. Il y a ce qui nous trouble, et puis aussi ce qui nous lie. »

Pour cette année 2023, Les Échappés du Bal sont en création de deux spectacles : un spectacle de clown, Les Autres mondes, mis en scène par Tiphaine Corre et qui aborde les thématiques du handicap, et Les Rêveries, de et avec Kévin Hetzel et Julie Michel, dont le premier volet, « Roméo et Juliette » a été créé en 2022.

Ce qui nous lie de la Compagnie les Échappés du Bal, création de Mathilde Lacombe, Kévin Hetzel, Tiphaine Corre et Geoffrey Jollivet. Aide à la mise en scène : Jade Bechtel. Création lumière et régie technique : Emmanuelle Roux.

Le vendredi 15 décembre 2023 au Théâtre du Cercle

À 20h / Durée : 1h20 / 30 bis rue de Paris, Rennes

Tarifs 12 € / 10€ réduit / 6€ Sortir! / Inclus dans la TdCarte

Site de la compagnie