Rennes. « Ce qui nous lie », une exposition duo à la Conciergerie d’art

Rennes, à partir du 11 juin : La Conciergerie d’art accueille la première exposition en duo de deux artistes plasticiennes : Stéphanie Lauglé et Alexandra Heude. Avec « Ce qui nous lie », les deux amies exposent leurs univers parallèles et invitent à réfléchir sur le temps qui passe.

« Les œuvres choisies pour l’exposition proposent une représentation graphique des émotions sous la forme de cailloux. Depuis les angles vifs des pierres taillées jusqu’aux pierres polies par le temps qui passe, ils racontent un cheminement vers une meilleure compréhension de soi. » explique la Cessonnaise Stéphanie Lauglé. Puisant son inspiration dans les traces laissées sur les murs, le papier et les voyages, Alexandra Heude déploie 30 ans de pratique artistique : « Mon objectif est d’amener à capter la beauté qui se cache sous l’invisible, saisir le presque rien poétique du monde, construire un rapport intime et magique au monde », explique l’artiste vivant à Saint-Nazaire.

Stéphanie Lauglé

Née en 1974, elle a fait des études d’histoires, d’anthropologie et est diplômée des Metiers de l’enseignement. Elle travaille actuellement à Rennes auprès de collégiens en situation de handicap. Dans sa pratique artistique, Stéphanie Lauglé s’intéresse à « ce qui reste ». Elle explore la mémoire, le temps qui laisse ses marques, ses traces, ses empreintes.

Alexandra Heude

Née en 1974, elle est diplômée de l’école des Beaux-Arts de Lorient, et de l’école des Arts Décoratifs de Strasbourg. Elle a obtenu le 2nd prix du Concours d’Arts Plastiques de la Ville de Rennes, pour la Journée Internationale des Droits de la Femme, le 08 mars 2000. Sa pratique artistique, nourrie depuis l’enfance, l’a amenée à explorer différentes thématiques : le corps féminin, le portrait, le rapport au vêtement et à la mode, mais aussi le paysage et les émotions.

La Conciergerie d’Art

La Conciergerie d’Art a ouvert ses porte fin 2020 au cœur de Rennes, rue Saint-Louis. Cet espace associatif est consacré à l’art sous toutes ses formes avec l’ambition de mettre en relation l’art et l’entreprise. Après les fleurs de Jacques Détriché, les œuvres sur-mesure d’Estelle Saez ou encore les linogravures d’architecture japonaise de Colin Gravot, la Conciergerie d’art présente avec « Ce qui nous lie » sa 8ème exposition.

Exposition du samedi 11 juin au mercredi 10 septembre. Tous les jours de 14h00 à 18h00 (ou sur rendez-vous) à la Conciergerie d’art, 28 rue Saint-Louis à Rennes.

Vernissage de l’exposition « Ce qui nous lie » le samedi 11 juin à 18 heures à la Conciergerie d’art.

Contact : conciergerie.art.rennes

Plus d’informations sur le site web de la Conciergerie d’Art

