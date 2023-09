Rennes. Carte sortir : l’accès à la culture et au sport pour toutes les bourses

La carte Sortir est un dispositif lancé en 2010 par Rennes Métropole afin de favoriser l’accès à la culture, au sport et aux loisirs en général. Alors qu’elle était destinée à s’adresser à quelques milliers de personnes, ce sont désormais plusieurs dizaines de milliers d’habitants de la Métropole rennaise qui en profitent chaque année, notamment de nombreux étudiants depuis 2019. Alors, la carte Sortir, comment ça marche ? Mémento.

MAJ : à partir de septembre 2019, les informations de la carte sortir figurent sur la carte Korrigo (pour ceux et celles qui en ont une naturellement. La première carte Korrigo est gratuite et il est possible d’en commander une sans se déplacer, à partir du site de la star)

Quelles activités sont concernées par la carte Sortir ?

La carte fait bénéficier à son détenteur de réductions, voire même de gratuité, sur des activités ponctuelles (cinéma, concerts, festivals, musée, piscine, stages sportifs ou culturels, expo…) ou annuelles. La prise en charge financière de l’inscription est de 50 % à 70 % (montant maximal : 105 € par an et par personne ; si vous avez plusieurs enfants par exemple, chacun d’entre eux peut bénéficier du dispositif). Lorsque vous allez vous inscrire dans un club adhérent, munissez-vous de votre carte sortir et le club adhérent vous demandera de régler le reliquat de l’inscription.

Rennes métropole cofinance également des projets de groupe (déposer sa demande au moins 6 semaines à l’avance) ou des sorties organisées par des associations ou structures adhérentes.

Les villes de Rennes Métropole adhérentes au dispositif Sortir :

Acigné – Betton- Bourgbarré – Brécé – Bruz – Chantepie – Chavagne – Chevaigné – Cintré – Clayes – Langan – L’Hermitage – La Chapelle des Fougeretz – La Chapelle Thouarault – Laillé – Le Rheu – Montgermont – Mordelles – Orgères – Pacé – Partenay de Bretagne – Pont-Péan – Rennes – Saint-Erblon – Saint Gilles – Saint Sulpice La Forêt – Saint Jacques de la Lande – Thorigné Fouillard – Vern sur Seiche – Vézin Le Coquet

Qui peut bénéficier d’une carte Sortir ?

Elle est attribuée sous conditions de ressources (les ressources prises en compte sont les montants nets imposables et comprennent les prestations familiales et l’aide au logement), mais reste valable pendant un an. Elle concerne les adultes et les enfants. Depuis la rentrée 2019 les étudiants boursiers (échelons 2 à 7) sont éligibles à la carte sortir, les autres bénéficient de réductions spécifiques voire de gratuité sur présentation de leur carte étudiant, il existe également des services culturels propres à chaque établissement (comme le Diapason pour les étudiants de Rennes 1).

exemples de plafonds de ressources (sous réserve d’actualisation) :

une personne : 1200 €

un couple : 1800 €

un couple avec deux enfants : 2520 €



Il faut se rendre dans un CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de sa commune et fournir les documents suivants :

1 photo d’identité ( 1 photo pour chaque membre de la famille )

) Une pièce d’identité et le livret de famille (le cas échéant)

Un justificatif de domicile

Une attestation CAF du mois en cours

Les ressources des 3 derniers mois : bulletins de salaire, pôle emploi, prestations…

Le dernier avis d’imposition

Vous savez tout désormais sur le dispositif sortir de Rennes métropole, il ne vous reste plus qu’à accomplir les démarches nécessaires pour en bénéficier si vous avez des ressources modestes. Découvrez le guide des loisirs de Rennes Métropole (en cliquant sur le lien)

Le Stade Rennais est entré dans le dispositif en 2015 : un certain nombre de billets seront vendus entre 5 et 9 euros selon les matchs (à domicile) : 5 euros pour les premiers prix puis 7 euros pour les matchs dits de gala et 9 euros pour les matchs de prestige. Les billets bénéficiant de cette réduction ne sont pas disponibles sur la billetterie en ligne, mais seulement sur place, à la billetterie de la route de Lorient.

Tout savoir sur la carte Sortir sur le site de Rennes Métropole