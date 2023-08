Rennes. Carlotta, une pâtisserie aux recettes follement gourmandes

La pâtisserie Carlotta est la petite nouvelle 21 place des Lices à Rennes. Sur une idée de Charlotte Mazé, déjà propriétaire de la boutique spécialisée dans le cake design Une part de Charlotte (Domloup), la boutique rennaise a ouvert le 12 juillet 2023 et offre une carte sucrée gourmande originale à découvrir dans un lieu aux couleurs poudrées.

Sur la place des Lices, au pied du fameux Rooftop du Mama Shelter et en face des halles Martenot, de petits commerces de bouche s’ouvrent petit à petit. C’est par l’intermédiaire de ce nouveau projet de Rennes Métropole que la petite pâtisserie de ville originale Carlott s’est faite une place dans la capitale bretonne. Petite sœur d’Une part de Charlotte, pâtisserie artisanale spécialisée dans la création de gâteaux sur mesure créée par Charlotte Mazé, cette nouvelle boutique sent bon le sucre et la bonne humeur. Une petite terrasse aux couleurs rose poudrée et blanc cassé, d’une vingtaine de places, vous accueille dans ce lieu rempli de gourmandises de qualité.

La chargée de comm Yanna, entourée de Damien et Coralie, baristas et stars des boissons

Carlotta a ouvert les yeux il y a un peu plus d’un mois et ravit déjà la population de ses propositions gourmandes et ses goûts originaux. C’est en découvrant le projet des cellules de Lices que Charlotte Mazé, diplômée d’un CAP Pâtisserie du campus Ker Lann (Bruz), a décidé de se lancer dans cette nouvelle aventure pour partir à la rencontre des Rennais. « Sa clientèle était de plus en plus grande et beaucoup de personnes lui demandaient si elle allait bientôt avoir un point de vente », précise Yanna, la chargée de communication.

Dans le prolongement d’Une part de Charlotte, l’idée était de proposer des recettes qui sortent quelque peu de l’ordinaire. Du cookie à la fraise et au matcha au fondant vegan, en passant par le mango garden, le le petit nouveau de la bande , la clientèle peut profiter de cette offre différente tous les jours de la semaine. « Charlotte voulait une carte qui change totalement, des cookies beaucoup plus généreux avec de nouveaux parfums », explique Yanna au sujet de la carte aux propositions tendance. « Elle voulait allier la qualité à la quantité d’un bon produit. » Les gourmands cupcakes et pop cakes, gâteau rond saupoudré de billes croquantes en forme de sucette, sont aussi de la partie et des cake design à la part s’ajoutent de temps en temps à la carte.

Pour le moment, ce sont les classiques du genre comme le cookie cacahuète, le chocolat praliné et le spéculoos qui semblent en passe de devenir des incontournables de la boutique. « Ce sont surtout ceux avec du chocolat », s’amuse Coralie, une des baristas qui fait partie de l’équipe de 10 salariés. « Il y a aussi le flan, le cake citron et le carotte cake qui sont très appréciés ! » Comptez 2€80 pour les parts de cake, 3€80 pour le cookie et 4€80 pour les pâtisseries plus complexes.

Mango Garden, avec sa crème de coriande (4€80)

Les boissons chaudes et froides suivent la même ligne directrice. Les cafés, thés et smoothies sont accompagnés de recettes plus originales comme la Pastonnade en ce moment. Proposée par Coralie, elle est à base de jus de pastèque, d’eau pétillante, de jus de citron vert et de miel. Côté boisson chaude, les baristas vous concocterons des boissons à base de matcha, produit qui a la côte en ce moment, comme le matcha latte et le chaï latte. Pour les boissons ou les gâteaux, la carte suivra les saisons pour rester cohérente avec les valeurs de Charlotte Mazé.

Bon à savoir, Carlotta proposera prochainement un service cake design. Les personnes pourront ainsi commander des gâteaux qui seront préparés, comme le reste des propositions, dans le laboratoire de Domloup et venir les récupérer à Rennes.

Infos pratiques :

Carlotta, 21 place des Lices, 35 000 Rennes

Ouvert du lundi au dimanche, de 10 h à 21 h.

Vente sur place et à emporter.

Instagram