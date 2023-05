Rennes. Cannibale, la nouvelle enquête carnée de Brain l’Escape Game

À Rennes, BRAIN l’Escape & Quiz Game a ouvert une nouvelle enquête tout à fait innovante dans le quartier Courrouze en avril 2023 : Cannibale !. Contrairement à un escape game classique, les enquêteurs en herbe ne sont ici jamais enfermés… Intrigués ? La rédaction est sortie vivante de cette expérience immersive unique en son genre, créée par une équipe talentueuse, et vous en fait un rapport.

Sur la piste d’un tueur boucher, à l’aube d’une découverte majeure, l’inspecteur Becin a disparu. Vous avez été recommandés au commissaire Partoky qui vous convie avec votre équipe à l’enquête pour arrêter le boucher et libérer Becin. L’heure tourne, la vie de l’inspecteur est entre vos mains. Attention, la vérité est traîtresse et se cache dans les détails…

Ainsi est la trame du nouvel escape game Cannibale ! du jubilaire Brain L’Escape disponible jusqu’en octobre 2023. Cannibale !, c’est le nouveau format tant attendu du 1er établissement de jeux en France à proposer un escape game, qui vient de fêter ses 9 ans le 8 mai de cette année. Désormais, il en existe des milliers ce qui pousse la société à régulièrement se réinventer. « À Rennes, il y a 4 salles d’escape game et 1 salle de quiz », explique Audrey Corbet, l’une des fondatrice et co-gérante de Brain L’Escape & Quizz Game. Avec le principe d’un jeu oneshot, les joueurs peuvent aussi jouer aux trois autres escapes qui se renouvellent tous les 4 ou 5 ans ou au quiz game dont le thème change régulièrement, avec concertation de l’équipe pour lancer une idée.

« Au démarrage, on avait une salle sur le thème de la psychiatrie et de la prison puis de nombreux autres escape game nous ont repris l’idée, donc on a dû innover comme avec un escape game se passant dans les années 80’s », explique Audrey. Loin des courses contre la montre pour sauver l’humanité en péril, cet escape game proposait de remonter dans les années 80 pour supplier la version adolescente de votre ami qui a pris racine dans votre canapé de se secouer et de réussir sa vie, pour sauver votre ami, et surtout le canapé. « On est inspirés par les livres et jeux de cartes, de plateaux, de société, jeux vidéo, etc. Notamment Fantasmagoria ou Gabriel Knight. On s’inspire des criminels de fictions ou ayant existé qui jouaient avec les enquêteurs, les guidant et épiant leurs avancées difficiles comme le tueur du Zodiac a pu faire par exemple. » Audrey continue : « La multiplication des salles d’escape et la reprise de nos thèmes à succès nous poussent en permanence à la réinvention. Comme avec Cannibale ».

Cannibale est donc une expérience très réaliste qui teste un format innovant à la croisée de l’escape game, du théâtre immersif et de l’urbex. Au programme, un format plus long, entre 1 h 30 et 2 h, et une enquête dans les rues et bâtiments désaffectés de l’ancien quartier militaire de la Courrouze. « Il ne s’agit donc pas d’un escape à proprement parlé, mais plus d’une enquête dont le but est de visiter des lieux, s’y infiltrer et y résoudre des énigmes. »

Le talent de l’équipe pour créer des décors impressionnants de réalisme s’est illustré pour cette nouvelle expérience de manière rocambolesque avant son lancement, raconte Audrey Corbet : « Alors qu’on avait déjà commencé à investir et décorer les lieux, le cadenas de l’un de nos sites a été fracturé par des ados qui ont prit peur ». Craignant d’être soupçonnés à tort à cause de leurs ADN laissés sur les poignées de porte, ces derniers ont appelé la police qui est arrivée sur les lieux avec les grands effectifs de police scientifiques, les chiens, etc. « Quand mes collègues sont allés sur les lieux équipés de caméras, ils croyaient avoir affaire à des acteurs très convaincants et très bien déguisés et ont commencé à les chambrer en les appelant ‘Inspecteur Partoky !’ comme dans l’escape game. » Quelques appels plus tard, les policiers se sont rendus compte de l’erreur et ont accepté que la vidéo soit diffusée, malgré le ridicule de leur position face à leurs collègues.

Au contraire des escape game classique où il n’y a qu’un gamemaster, ou maître du jeu, qui dialogue avec les joueurs et participe à l’ambiance avec le décor de la pièce, la musique, etc., là, de nombreux acteurs entrent en contact avec les enquêteurs en herbe. Il n’y a ainsi pas de niveaux de difficulté comme dans certaines salles, le maître du jeu et les acteurs s’adaptent aux joueurs. Les décors sont nombreux et très immersifs grâce aux décorateurs avec lesquels ils travaillent. « Les lieux ont été prêtés par Rennes métropole et se prêtent vraiment très bien au format entre l’urbex et l’escape game du fait de leur histoire militaire. » Cet escape game innovant se prolongera jusqu’à la mi-octobre avec séances réservables le samedi et sessions supplémentaires durant l’été. Un jeu à découvrir de toute urgence !

Site de Brain L’Escape où reserver des sessions et trouver plus d’infos pour vite venir tester!

Page youtube de l’équipe Brain l’Escape !