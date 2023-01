Rennes. Le Festival Caméras rebelles dénonce l’esclavage moderne

« Quand nous travaillons aux sucreries et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main ; quand nous voulons

nous enfuir, on nous coupe la jambe ; c’est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe ». C’est ainsi que le nègre de Surinam explique l’esclavage à Candide. Sommes-nous des Candide ?

À partir de 1777, l’esclavage a été progressivement et laborieusement aboli. Et pourtant… l’Organisation Internationale du Travail (OIT) estime que l’esclavage moderne concerne 28 millions d’enfants, de femmes, d’hommes de par le monde sous des formes variées telles que le travail forcé pour dette, l’esclavage sexuel, la mendicité forcée…

Sur les grands chantiers du Qatar, domestiques au Liban, cachés derrière nos murs en France, exploités dans les usines bangladaises, des êtres humains sont corvéables à merci et privés de droits et de dignité.

L’espoir s’est transformé en enfer ! Ils sont pris au piège de promesses fallacieuses et se retrouvent asservis dans des conditions inhumaines, pour un salaire de misère ou pas de salaire du tout.