Rennes cafés. Chez Titine, les chatons boivent à la bolée

Le boulevard Laennec n’était pas franchement trendy durant des décennies. Mais avec une tendance lifestyle qui s’empare de l’ouest du centre de Rennes depuis un lustre, plusieurs commerces et cafés sont en train de renouveler l’image du quartier. C’est le cas avec le café La Bolée dont la terrasse ne désemplit pas. Une bonne bolée… de bière et le sourire de Martine ont conquis la jeunesse du quartier. Et pas que…

Comment décrire ce très sympathique bar de quartier ? Et, surtout, comment décrire Martine Marin, Titine la propriétaire et tenancière de la Bolée ?… Une femme non sans poigne, au verbe haut et à la tendresse à l’avenant.

Elle a tenu durant des années le magasin de tabac-presse à une encablure, lequel fut racheté par une… assurance. La voilà du haut de sa cinquantaine tassée, sans activité. Et ça, Martine, ça la déprime. “Ben, je me regardais, et plus je me regardais sans rien faire, plus je me disais : “ma petite Titine, toi, tu peux rester sans bricoler.” C’est ça, Martine a besoin de bricoler. Mais quelle bricole ?

Celle qu’elle aime est tournée vers les autres. Elle aime le contact et l’échange avec ses clients. Alors la limonaderie s’est vite imposée. Ni une ni deux, seule, mais armée d’une volonté inflexible, elle a a jetée son dévolu sur un local à proximité de son ancien tabac. Et voilà qu’avec un peu d’huile de coude et après quelques verres s’est ouvert en février 2019… le café La Bolée.

Tous les cafés se rassemblent ?! Ah, ça non ! Venez déguster une bolée et vous en serez convaincus… Ici, on aime l’art populaire français qui ne se prend pas la tête. Ne pas se prendre la tête, aimer papoter dans une bonne ambiance conviviale, rigoler avec Martine qui est toujours affairée (mais qui se repose les fins de semaine), c’est le maître-mot. Et la clientèle l’a bien compris.

Des habitués du quartier, comme Claude, qui arrose gentiment leur retraite et les délicieux plats et tartines maison (miam miam la galette antillaise) d’une bolée ou d’un mojito aux plus jeunes qui sifflent des bières (un large éventail dont une triple Chimay) sur une terrasse déjà spacieuse mais qui va encore s’agrandir à la mi-mai. C’est avec un regard affectueux qu’ils répondent à Titine qui leur demande quasi rituellement : “Et pour vous, ça sera quoi, mes petits chatons ?”

D’ailleurs, les petits chatons aiment la musique. Car ce n’est pas la moindre particularité de la Bolée : ce sont les clients qui pianotent sur l’ordi pour choisir des morceaux. Toujours dans le respect des autres et de la bonne humeur. Vous en reprendrez bien une ?

Alors, direction La Bolée, 14 boulevard René Laennec, 35000 Rennes

A quelle heure :

lundi 16:00–01:00

mardi 16:00–01:00

mercredi 16:00–01:00

jeudi16:00–01:00

vendredi16:00–01:00

samedi Fermé

dimanche Fermé