Rennes. Un café associatif prendra bientôt ses quartiers à l’école du Faux-Pont

Transformer une école maternelle en un lieu vivant de rencontre et d’échange, c’est le pari que se sont lancées Jennifer Kerninon et Cévina Pelloin. Leur projet de café associatif fait partie des 64 lauréats du Budget Participatif 2023 de la Ville de Rennes. Il prendra place dans l’ancienne école du Faux-Pont, au cœur du quartier Saint-Hélier. Les deux femmes misent sur le volontariat des citoyens et des projets portés par les résidents du quartier pour gérer et habiter un lieu où convivialité, entraide et partage seront les maîtres mots.

Cévina Pelloin habite dans le quartier depuis une dizaine d’années. Sa rencontre avec Jennifer Kerninon s’est faite autour de valeurs communes alors que les deux femmes s’investissent dans la vie associative du quartier. « On avait envie de trouver plus de convivialité, de mettre en place des activités, des rencontres qui renforcent le lien social. Jennifer m’a donc sollicitée pour monter ce café associatif », explique Cévina Pelloin. « Le quartier St-Hélier est dynamique d’un point de vue commercial et culturel, mais je ne trouvais pas de lieu non-marchand qui favorise les relations intergénérationnelles et la mixité sociale. »

Jennifer Kerninon Cevina Pelloin

Leur choix s’est porté sur l’école maternelle du Faux-Pont. « Son emplacement est symbolique pour de nombreux habitants du quartier. C’est une institution pour beaucoup de parents. » En mars 2021, l’école maternelle a été transférée dans l’Hôtel Pasteur, à deux pas du Parc Saint-Georges, laissant vides les anciens locaux du quartier St-Hélier. L’école accueille depuis lors des associations, comme Cœurs Résistants qui soutient les personnes en situation de précarité par le biais de distributions alimentaires et de maraudes. Pour C. Pelloin, l’objectif du café est de favoriser la vie associative du quartier et Cœurs Résistants s’inscrit tout à fait dans cette dynamique. Les 500 m2 de l’école seront donc mutualisés et ces acteurs souhaitent définir les horaires d’ouverture du café en fonction des propositions citoyennes. « Le café sera ouvert sur proposition d’activités, venir boire un café sera forcément lié à ce genre d’événements. »

Les coordinatrices du projet comptent ainsi, dans un pari qui peut s’avérer risqué, sur la prise d’initiative des résidents qui auront à charge d’animer le lieu. « Le principe, c’est que le café soit un espace fait pour les habitants mais aussi par les habitants, co-géré et co-construit par des citoyens volontaires et bénévoles. On veut que les résidents soient les acteurs de ce café associatif. Ce côté participatif nous offre des leviers d’actions pour que chacun puisse partager un talent, ses connaissances, etc. » Le duo mise pour cela sur la communication dans le quartier et sur le bouche à oreille pour créer un lieu de rencontres entre habitants de longue-date et nouveaux arrivants tout en favorisant la mixité sociale. Le but est d’attirer un public suffisamment large pour permettre des propositions variées et des échanges riches de sens. « Des ateliers pourront ponctuellement être mis en place comme du théâtre, des concerts, de la danse, du jardinage (grâce à la cour), de la broderie, etc. »

Les objectifs affichés par les deux femmes sont clairs et résonnent avec leur engagement personnel. Elles ont à cœur de sensibiliser aux enjeux climatiques en faisant venir des acteurs qui œuvrent pour une prise de conscience écologique. « Non souhaiterions inviter des animateurs de la fresque du climat (nous en avons un dans nos bénévoles), un animateur zéro déchet, la maison de la consommation et de l’environnement et pourquoi pas des personnes plus connues ! », développe Jennifer Kerninon. Des séances de ciné-débats seront aussi organisées avec une programmation volontairement engagée afin d’éveiller les consciences : Demain de Cyril Dion, Human, Home et Legacy de Yann Arthus-Bertrand, etc.

À l’image de nombreuses maisons de quartier rennaises, le café proposera différents événements comme des soirées jeu de société, des vide-dressings dans le but de fédérer les différents publics, tous âges et catégories sociales confondus.

Une enveloppe de 14 000€ a été donnée dans le cadre du budget participatif 2023 afin que le projet puisse voir le jour. Cette somme permettra notamment de meubler les lieux.

Les motivations de Jennifer Kerninon et Cévina Pelloin ne font nul doute, mais cette nouvelle initiative pose néanmoins la question de sa viabilité économique. Pour l’heure, une petite dizaine de bénévoles est partante pour l’aventure, mais comment faire vivre de manière pérenne ce qui s’apparente à un tiers-lieu géré uniquement par des citoyens bénévoles, desquels dépendent les horaires d’ouverture ? Cette nouveauté dans le paysage de Saint-Hélier, quartier dynamique et animé, peut néanmoins réserver de bonnes surprises. L’enthousiasme du duo et l’ouverture prochaine du café (premier trimestre de la rentrée scolaire 2023) promet bientôt de riches échanges entre citoyens engagés.