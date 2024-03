Depuis début mars 2024, une plateforme en ligne permet d’informer sur le potentiel de production solaire photovoltaïque des bâtiments du territoire de Rennes Métropole. Cet outil innovant vise à contribuer au développement de la production d’énergies renouvelables et plus particulièrement à stimuler l’installation de panneaux solaires sur les toitures. Cette plateforme permet de réaliser une simulation énergétique précise. L’un des objectifs du cadastre solaire est de montrer l’intérêt que représente la production de sa propre énergie. Dans un contexte de marché de l’énergie très fluctuant, cet outil ne propose pas de simulation économique.

Dans le cadre du Plan climat-air-énergie territorial (PCAET), en complément des baisses de consommation d’énergie, Rennes Métropole s’est fixé l’objectif de multiplier par trois l’utilisation des énergies renouvelables, notamment via la production photovoltaïque. L’objectif est de passer d’une production photovoltaïque de 15 GWh/an en 2019 sur le territoire de Rennes Métropole à 75 à 90 GWh/an en 2030.

Fonctionnement de la plateforme

Ce service en ligne permet, à partir des données d’ensoleillement disponibles sur tout le territoire de la Métropole, de simuler le dimensionnement d’une installation photovoltaïque et d’estimer la production d’énergie photovoltaïque associée.

L’usager indique l’adresse du bâtiment dont il souhaite obtenir un diagnostic. Une maquette 3D apparait avec une estimation de la surface favorable au photovoltaïque, c’est-à-dire la surface estimée comme pouvant recevoir suffisamment d’ensoleillement pour accueillir des panneaux solaires avec un ensoleillement supérieur à 1000 kWh/m2/an.

Les utilisateurs peuvent signaler et localiser des obstacles empêchant l’installation de panneaux photovoltaïques non visibles sur la cartographie comme, par exemple, des fenêtres de toit, des cheminées, etc.

Les obstacles renseignés par les utilisateurs sont ainsi déduits des surfaces favorables à l’installation d’équipements photovoltaïques. Un algorithme de positionnement détermine ensuite le nombre maximum de panneaux solaires pouvant être installés sur la surface restante.

Enfin, l’utilisateur peut, s’il le souhaite, renseigner sa consommation électrique annuelle en kWh (obtenue grâce à sa facture fournisseur ou à la connexion à son espace Enedis) et obtenir une simulation de la part d’énergie produite pouvant être consommée sur place (autoconsommation) et la part pouvant être vendue et injectée sur le réseau.

Méthode de calcul

La plateforme détermine le potentiel de production énergétique via un calcul de l’irradiation solaire (quantité d’énergie solaire) que reçoivent les surfaces de toitures par pan de toits. L’ensoleillement ou irradiance est la quantité d’énergie solaire reçue par le toit chaque année (en kWh/m2/an). La course du soleil, l’ombrage, ainsi que les caractéristiques du toit (orientation, inclinaison, surface) sont pris en compte dans le calcul.

Les niveaux d’ensoleillement sont estimés grâce à des calculs s’appuyant sur la modélisation 3D du territoire, la position du soleil tout au long de l’année et à différentes heures de la journée, les obstacles susceptibles de bloquer l’ensoleillement, tels que les arbres ou bâtiments à proximité, la pente et l’orientation de la surface.

La simulation de la part d’énergie autoconsommée est réalisée par le logiciel AutoCalSol de l’Institut national de l’énergie solaire (INES) qui s’appuie sur un profil de consommation moyen (en tarif unique résidentiel) obtenu via l’open data d’Enedis.

Qu’est-ce que l’autoconsommation ?

Il s’agit de consommer l’électricité produite chez soi et de vendre le surplus sur le réseau public.

L’autoconsommation permet de maitriser au mieux son budget énergétique. En devenant producteur d’une partie de son électricité, le budget énergie est moins dépendant des évolutions de prix de son fournisseur.

Si les appareils électriques fonctionnent au moment où les panneaux solaires produisent, c’est-à-dire au cours de la journée, cela permet d’économiser davantage d’énergie.

Pour accéder à la plateforme : https://solaire.rennesmetropole.fr/