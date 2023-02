Rennes. 300 enquêteurs dans les bus et métros jusqu’à la mi-avril

Du 27 février à la mi-avril 2023, Rennes Métropole réalise une enquête de déplacements “Origine – Destination” sur le réseau STAR.

Après une année 2022 marquée par l’arrivée de la ligne b du métro et la restructuration du réseau de bus, cette enquête vise à affiner la connaissance du réseau et des déplacements de ses usagers après ces évolutions majeures de l’offre de transport. Il s’agit également de mesurer les impacts de l’évolution de l’offre tarifaire (réduction des tarifs sur les abonnements, tarification solidaire, etc.) et des enjeux environnementaux et sociaux actuels alors que la dernière enquête a été réalisée en 2015.

Plus précisément, l’enquête poursuit les objectifs suivants : Connaître la fréquentation de chaque course sur 3 types de jours : jour de semaine (mardi ou jeudi), le samedi et le dimanche afin de mesurer le nombre de montées et de descentes par ligne et par arrêts et en déduire la charge inter-arrêt.

Appréhender les déplacements sur l’ensemble du réseau STAR (dans Rennes et en périurbain), c’est-à-dire analyser les déplacements des usagers de leur origine initiale (même hors réseau STAR) à leur destination finale, identifier la géographie des déplacements, connaître le type et taux de correspondance et préciser l’intermodalité aves les autres modes utilisés (voiture en ou hors parc-relais, covoiturage, vélo, etc.).

Mieux cerner le profil et les usages des voyageurs : motif de déplacement, support des titres utilisés, âge, éventuel motif de mobilité réduite, etc.

488 000 enquêtes attendues

L’enquête se déroulera du 27 février à la mi-avril 2023 sur l’ensemble du réseau STAR (à bord des bus ou des métros) grâce à près de 300 enquêteurs chargés de compter les montées et les descentes sur toutes les stations et les arrêts du réseau pour chaque type de jour. Ces agents interrogeront également les usagers se trouvant dans les bus ou le métro sur la base d’un questionnaire. 488 000 enquêtes seront réalisées d’ici mi-avril.