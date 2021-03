RENNES. GOÛTEZ AUX BULLES DES TOMBÉES DE LA NUIT FIN MARS

Après les Bulles #1 (interrompues) de décembre 2020, voici les Bulles #2 qui feront pétiller Rennes de leur joie fin mars afin de bien commencer le printemps.

Il est délicat d’imaginer des rendez-vous et des moments de partage par les temps qui courent… Nous passons une grande partie de notre temps à prévoir puis, très vite, à déconstruire, au rythme d’un contexte parfois propice mais trop souvent défavorable. Au cœur de cette parenthèse troublante que nous espérons la moins durable possible, nous vous proposerons, si c’est jouable, quelques expériences furtives déclenchées tardivement. Quelques bulles poétiques, décalées, surprenantes et joyeuses. Soyons masqués mais gardons les yeux ouverts !