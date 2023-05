Rennes. Les Bulky Games font leur grand retour !

Les Bulky Games reviennent pour une nouvelle édition ce samedi 20 mai 2023 au parc des expositions de Rennes (Ille-et-Vilaine). Reconnue depuis 2019 en France, cette course est accessible à tous : ami(e)s, familles, collègues, sportifs et sportives, débutant(e)s, etc. Le concept est simple : il s’agit d’une course libre de douze obstacles gonflables géants sur cinq kilomètres.

Pour sa 4ème édition à Rennes, les Bulky Games reviennent avec trois nouvelles structures gonflables délirantes ! Un parcours de près d’1h30 pour reconquérir notre âme d’enfant. Une course qui promet chutes et fous rires avec vos proches.

Une expérience sportive et amusante

Ce samedi 20 mai, les Bulky Games font leur grand retour à Rennes ! Interrogé par notre magazine, le directeur France des Bulky Games, Florian Fillon, nous explique le concept : « C’est une course de 5 kilomètres avec 12 structures gonflables géantes […] sous le signe de la convivialité, accessible à tous à partir de 16 ans ». L’objectif n’est pas d’arriver premier, il s’agit surtout de rigoler avec vos proches. D’ailleurs, aucun classement n’est établi. Pour Florian Fillon, il s’agit « d’un événement totalement fun où il n’y pas de performance, pas de chronomètre ».

Florian Fillon nous précise ses inspirations : « L’idée originale vient de deux co-fondateurs belges qui ont créé ce concept en 2017 en Belgique suite à des visites dans des pays anglo-saxons. Il est importé en France en 2019. C’est un mix d’Intervilles et de Total Wipeout ».

Les Bulky Games débutent avec le traditionnel échauffement en musique avec les coachs : les professionnelles mélangent cardio, squats, danse et surtout bonne humeur pour tous les coureurs. Sera offert à chaque participant un tee-shirt écoresponsable labellisé GOTS (Global Organic Textile Standard : il s’assure des bonnes conditions de travail, du respect de l’environnement et garantie un produit qui n’atteint pas la santé).

© Bulky Games

Les Bulky Games promettent une seule récompense : de bons souvenirs. Ils prônent de multiples valeurs dont le dépassement de soi, l’amusement, l’esprit d’équipe et le respect. Pour Florian Fillon, la valeur principale est avant tout « le sport pour tous ». Il poursuit : « Nous ne sommes pas dans la volonté de réaliser un challenge. On souhaite donner l’opportunité à tous de réaliser 5 kilomètres de course en marchant ou en courant, mais dans un esprit fun. Nous sommes un événement sportif mais nous touchons un public cible beaucoup plus populaire et grand public ».

Cette année, les Bulky Games vous proposent la structure gonflable géante la plus grosse d’Europe avec 35 mètres de long et 13 mètres de haut : le Big Slide. Néanmoins, l’organisation incite chacun à se questionner sur ses aptitudes physiques avant de franchir un obstacle afin d’éviter tout danger. Elle informe que les obstacles sont facultatifs et contournables.

La course à l’inscription

Les Bulky Games ont opté pour une inscription aux tarifs progressifs allant de 29 € à 55 €. Le prix dépend alors du nombre de tickets déjà vendus et de votre date d’achat. Florian Fillon justifie ce choix : « L’idée pour l’organisateur est d’avoir une vue sur le nombre de participants. Par exemple, être au plus proche de la réalité nous permet de savoir ce que l’on doit commander pour éviter les gaspillages et les frais supplémentaires ». Le tarif permet à l’acheteur de bénéficier, en plus de la course, d’un tee-shirt éthique et responsable, d’une consigne pour ses affaires, d’un échauffement, d’un verre d’eau au milieu et à la fin de son parcours. Une collation lui est offerte pour profiter du village avec ses proches.

Les portes sont ouvertes de 9h30 à 17h avec une première vague de course à 10h. Après la course, la fête continue ! Florian Fillon met en avant cela : « On y vient entre ami(e)s, entre famille, il y a pleins d’animations sur site : bars, food trucks, village pour profiter d’un événement totalement convivial ». Il poursuit : « à la demande des participants, des animations ont été rajoutées pour avoir une expérience plus développée », notamment avec des structures gonflables accessibles même aux enfants (taureau mécanique, jeux d’élastique, etc.). L’ambiance est assurée par un DJ. Le village est accessible gratuitement, même aux supporters. Cette année, 2 000 participants et 500 visiteurs sont attendus à Rennes. Et il reste de la place pour les amateurs et amatrices de sensations !

Les Bulky Games se produisent dans 11 villes de France : Poitiers, Rouen, Toulouse, Thionville, Lyon, Rennes, etc. Envie de se créer des souvenirs avec vos proches ? Les Bulky Games n’attendent que vous.

© Bulky Games

Infos pratiques :

Bulky Games, le 20 mai 2023.

Rennes Parc-Expo

2 La Haie Gautrais 35170 Bruz

Contact : info@bulkygames.com

Site Internet

Billetterie