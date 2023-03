Rennes. Buffet à vif, réinventer les vestiges du passé aux Halles en commun

Buffet à vif sera présenté dimanche 12 mars 2023 à Rennes. Invité par Les Tombées de la nuit, ce spectacle de Pierre Meunier, Marguerite Bordat et Raphaël Cottin met en scène deux pseudodéménageurs de cauchemar qui défoncent à la hache un vénérable buffet. Pas complètement en vain, puisque des débris naîtra une nouvelle œuvre… Cette performance sera aussi l’occasion d’ouvrir pour la première fois au public La Centrifugeuse du Poulpe, laboratoire artistique au sein des futures Halles en commun.

Le 12 mars 2023, le public rennais aura l’opportunité de découvrir un nouveau lieu : la Centrifugeuse du Poulpe. Présenté comme un laboratoire artistique et géré par la compagnie Kali & Co, il sera pour l’occasion investi par l’association Les Tombées de la nuit pour une proposition détonnante, Buffet à vif. Dans ce spectacle-performance, le comédien et metteur en scène Pierre Meunier (La Belle Meunière) et le danseur et chorégraphe Raphaël Cottin (La Poétique des signes) procèdent à la destruction inexpliquée d’un buffet innocent. Avant que la plasticienne Marguerite Bordat n’entre en scène pour donner une seconde vie aux ruines.

Raphaël Cottin Marguerite Bordat Pierre Meunier

Buffet à vif naît en 2014 au festival d’Avignon, d’une proposition de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD). Le principe est d’associer des artistes de disciplines différentes et qui ne se connaissent pas. Raphaël Cottin rencontre ainsi Pierre Meunier et sa complice de compagnie Marguerite Bordat et les trois artistes conçoivent une première version du spectacle à partir d’une idée de Pierre, plutôt d’une vision, celle de quelqu’un qui s’acharnerait sur un meuble pour le détruire.

Depuis les débuts de la compagnie, les spectacles de La Belle Meunière cherchent à « se confronter à la matière et aux lois physiques qui régissent ses mouvements », explique Pierre Meunier. La gravité, le ressort, le tas, autant de sujets qui font de la matière une partenaire de scène plus qu’un accessoire. « C’est assez singulier comme forme de théâtre, parce que la matière est très souvent décor, surtout en France où le texte est valorisé beaucoup plus que le reste. Or là, on travaille sur de l’éprouvé, sur quelque chose de très sensible », précise le metteur en scène.

Prolongeant cet attrait, Buffet à vif est toutefois le premier spectacle où Pierre Meunier se frotte à un objet manufacturé. Pourquoi cette idée de détruire un meuble ? Il ne se l’explique pas vraiment. « Ça me fascine, ça me fait peur. Pour moi, c’est le comble de la violence. S’acharner sur un meuble construit par d’autres hommes, c’est une négation de leur geste ». Pierre Meunier va plus loin dans sa perception du buffet : « C’est aussi un symbole du foyer, de la réunion familiale. Ce qui est détruit, c’est la solidarité, parce que ce sont des meubles qui sont encore conçus et construits avec des emboîtements. Tout se tient par une sorte de solidarité qu’on met en péril dans le spectacle ».

Mais la création de Buffet à vif ne se limite pas à la seule violence du spectacle. Sa première version, présentée à Avignon en 2014, consistait simplement en la destruction d’un buffet au cours d’un ballet loufoque du duo Pierre Meunier et Raphaël Cottin. « On s’est inventé une sorte de couple tragiburlesque. Le rapport au jeu vient plutôt de Marguerite et moi, le mouvement de Raphaël », détaille Pierre. Radio allumée et branchée sur Nostalgie, les deux larrons montent à grande peine le buffet sur scène, puis commencent à le désosser, à le frapper à coups de hache, de masse ou de pied, le tout quasiment sans un mot, jusqu’à danser sur les ruines du meuble.

Selon les sensibilités, cette vision peut tout aussi bien être choquante que jouissive. « On peut aussi se réjouir de la destruction, jubiler, parce que ça fait du bien de péter quelque chose, ça dégage l’horizon », affirme Pierre Meunier. « Voir la violence qui se déchaîne peut avoir un côté réjouissant comme un côté sombre, c’est sur ce fil qu’on essaie de se tenir. Il y a des gens qui rient, d’autres qui pleurent, qui trouvent ça scandaleux, qui voudraient sauver le buffet. Ça provoque tout un spectre de réactions », observe le comédien.

La bisbille de Pierre Meunier et Raphaël Cottin avec les buffets aurait pu s’arrêter à cette première représentation. Mais, en 2016, Buffet à vif est programmé au théâtre de la Bastille à Paris et sa première version est augmentée d’une seconde partie. « Une fois que la violence s’est exercée, que faire du champ de ruine ? » La réponse sera artistique. Après la sortie des faux déménageurs, Marguerite Bordat apparaît sur scène et, à partir des débris, compose une installation avec l’aide des spectateurs. « C’est, tout d’un coup, rebondir et faire avec ce qu’il y a, se mettre à inventer quelque chose. Exercer la créativité finalement », analyse Pierre Meunier. Après le déchaînement vient le soin, « une grande attention aux moindres débris de cette matière blessée, qui va se reconstituer en quelque chose d’autre ». « Cette seconde partie donne une profondeur à notre geste destructeur. On a créé les conditions d’une réinvention », déclare Pierre Meunier.

Du passé faisons table rase, clamaient les avant-gardes artistiques du XXe siècle. Il en va ainsi des buffets maltraités par Pierre Meunier et Raphaël Cottin, symbole d’un passé révolu, vénérables ouvrages d’ébénisterie, dont pourtant plus personne ne veut, pas même les brocanteurs. Depuis les débuts du spectacle, ce sont une quarantaine de buffets qui ont été transformés en moments artistiques partagés et participatifs. Et ce n’est sans doute pas une complète coïncidence si Les Tombées de la nuit ont souhaité représenter ce spectacle de la réinvention dans ancien site industriel réaffecté en lieu de culture et de création artistique.

La Centrifugeuse du Poulpe – Les Halles en Commun – avenue Jules Maniez

