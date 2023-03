Rennes. Buffet à vif, une pièce brûlante aux Halles en commun

Pierre Meunier et Raphaël Cottin présenteront Buffet à vif le 12 mars 2023, en partenariat avec la compagnie Kali & Co, la Centrifugeuse du Poulpe et les Halles en Commun, . Avec la phrase « Nothing is lost, everything is transformed« , bienvenus dans cette pièce singulière !

Buffet à vif, c’est la rencontre entre le comédien et metteur en scène Pierre Meunier et Raphaël Cottin, danseur et chorégraphe. Deux corps, deux énergies singulières formant un duo tragi- comique qui n’est pas sans rappeler Laurel et Hardy. Apporté sur scène par ces deux déménageurs burlesques, un beau buffet soigneusement emballé va subir une destruction féroce et joyeuse, jusqu’à l’anéantissement.

De cette fureur, associée à un certain plaisir primitif d’en finir avec ce qui nous encombre, avec ce qui fait obstacle, naît un « état second » amené par la complice Marguerite Bordat : un chantier proche de l’archéologie apaisante où les spectateurs et spectatrices sont invités à s’approcher et à prendre part à l’après. Entre burlesque et émotion, entre délicatesse et brutalité, Buffet à vif nous dit que rien ne se perd jamais vraiment. Tout se transforme… et tout prend sens.

La Centrifugeuse du Poulpe – Les Halles en Commun – avenue Jules Maniez

• 15h30 • Durée : 1h15 • Gratuit sur réservation à reservation@lestombeesdelanuit.com

Accueil sur place 30 minutes avant le début du spectacle

Renseignements sur lestombeesdelanuit.com ou au 02 99 32 56 56

Accesible pour personnes à mobilités réduites et malvoyantes