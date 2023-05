Le premier budget participatif des enfants, organisé à titre expérimental à l’échelle d’un quartier rennais, vient de se clôturer à l’issue du vote de jeunes Rennaises et Rennais qui habitent Bréquigny. Doté de 50 000 €, cette expérience pilote permettra de financer des projets d’investissement proposés et choisis par les enfants, en cohérence avec le Projet éducatif local de Rennes, dont l’ambition est de penser et aménager la ville « à hauteur d’enfant ».

Lancé le 1er octobre dernier à titre expérimental, le budget participatif des enfants vient de se clôturer. Doté de 50 000 €, il était destiné aux enfants âgés de 6 à 11 ans scolarisés dans le quartier de Bréquigny, à Rennes, en école publique, privée, en instruction à domicile, dans une structure spécialisée ou autre. Il a permis à une centaine d’enfants d’imaginer collectivement des projets destinés à améliorer leur cadre de vie, d’élaborer et de structurer leur proposition et de s’initier à l’exercice de l’expression démocratique et du vote.

10 propositions ont été formulées par les enfants, accompagnés par les équipes pédagogiques des acteurs éducatifs du quartier : centres de loisirs municipaux, établissements scolaires, MJC, centre social, associations…

5 projets qui répondaient aux critères du règlement et de faisabilité technique ont pu être présentés au vote des enfants au mois de mai 2023 dans les 4 écoles du quartier.

Les projets retenus

A l’issue du vote de 825 enfants, les deux projets suivant sont adoptés :

Une double tyrolienne aux Hautes-Chalais : Un espace jeux pour petits et grands avec une double tyrolienne.

Un abri pour animaux sauvages : Un refuge en bois pour les écureuils, les oiseaux et les hérissons.

Les projets lauréats seront réalisés par les services de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole.

Éducation citoyenne active et ville à hauteur d’enfant

Construire la ville à hauteur d’enfant est une ambition du Projet éducatif local, présenté au Conseil municipal du 23 janvier 2023 et un engagement du mandat, notamment porté par la création d’une délégation spécifique.

L’enjeu est également, en favorisant la participation des enfants à la vie de leur école, de leur quartier et de leur ville, de contribuer à une éducation à la citoyenneté active.

Outil d’éducation populaire, le Budget participatif permet de :

Développer le pouvoir d’agir des enfants dans la vie de leur quartier et de leur ville ;

Renforcer l’éducation à la citoyenneté par l’expérimentation et l’action ;

Permettre aux enfants de construire leurs propres projets ;

Favoriser la rencontre et la coopération entre enfants du quartier ;

Stimuler la participation des parents et des familles.

Cette expérience positive sera reconduite dans un autre quartier de la ville en 2023-2024.