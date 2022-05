Rennes. La Boutique ibérique : une virée en Espagne rue Vasselot

La Boutique Ibérique, épicerie spécialisée en gastronomie espagnole, vient d’ouvrir ses portes au 15 rue Vasselot à Rennes. Son propriétaire Christophe Pichot a su s’entourer de petits producteurs parmi les meilleurs du pays afin de vous proposer charcuterie et autres spécialités issus des quatre coins de l’Espagne. Place aux joyaux de la cuisine espagnole !

Christophe Pichot et la devanture de son tout nouveau commerce, la Boutique ibérique

Avis à toutes les fines bouches, ventres sur pattes et autres fins connaisseurs ! La Boutique ibérique vient d’ouvrir ses portes à Rennes au 15 rue Vasselot. Ce traiteur vous propose le meilleur du meilleur de la gastronomie hispanique

Après avoir travaillé pendant cinq ans à Madrid, puis six ans à Barcelone dans le marketing agro-alimentaire, Christophe Pichot a eu le temps de savourer toute l’étendue et la variété de la cuisine espagnole. Aujourd’hui de retour dans sa ville d’enfance, Rennes, il vous propose en expert une riche gamme de charcuteries, fromages, fruits secs, conserves, alcools et huiles, tous issus directement de petits producteurs espagnols traditionnels.

Les incontournables fuets catalans garnissent la vitrine centrale.

Le produit phare de la boutique ? C’est le fuet de Vic ! Capitale du saucisson catalan, elle regroupe encore de nos jours des familles de producteurs ayant chacune sa recette personnelle. Un élevage plus restreint, un temps d’affinage plus long, et une sélection de matières plus nobles constituent la clef d’une charcuterie artisanale plus qualitative.

Mais nous ne pourrions parler de charcuterie sans parler de l’incontournable, de la star, que dis-je ? Du roi des jambons : le fameux Pata Negra ! Une race de cochon 100% ibérique élevée en semi liberté, nourrie aux glands de chêne que l’on trouve naturellement dans les prairies et bosquets du sud de l’Espagne, la Dehesa.

À ses côtés trônent fièrement Bellota, Cebo de Campo et Serrano, chacun arborant sa bague de couleur attestant de son appellation d’origine contrôlée. Disponibles à des prix plus accessibles que le Pata Negra (comptez 12,95€ pour 50g de Pata Negra alors que vous ne paierez que 4,40€ pour la même quantité de Serrano), ils ne lésinent en rien sur la qualité.

Une sélection de vins espagnols réduite mais précise et rigoureuse sur la qualité.

Et pour accompagner ces charcuteries, quoi de mieux qu’un bon cava ? Utilisant la méthode champenoise, ce vin effervescent est une alternative au champagne mais bien plus abordable. Christophe Pichot se fera un plaisir de vous conseiller en matière de vin. Du blanc sec accompagnant les fruits de mer, au rouge tanique en passant par des rouges fruités, les caves espagnoles abondent en trésors vineux ! Est aussi proposé à la vente le doux et sucré vin de Xérès. Enfin, vous pourrez également déguster la Estrella Damm, une bière artisanale composée par l’un des plus grands chefs cuisiniers d’Espagne, Ferran Adrià.

Mais peut-être que votre intérêt se porte plus sur les soirées tapas, les préparations culinaires ou les conserves ? Qu’à cela ne tienne, la Boutique Ibérique vend aussi des olivades, des légumes de Navarre, des olives d’Aragon, des piments de piquillo, des petits pains croustillants que l’on appelle “picos”, à tremper dans des sauces ou encore de la Torta del Casar. Cette dernière spécialité d’Estrémadure est un fromage fondant et onctueux que l’on ouvre par le dessus pour y plonger directement des apéritifs.

Parmi les produits satellites figurent les confiseries Escribà Dream aux saveurs ingénieuses, sorties de l’imaginaire du grand pâtissier barcelonais Christian Escribà. Sans oublier d’excellentes huiles d’olives à savourer à froid sur des tartines grillées avec de la salade, ou bien des huiles plus classiques pour le quotidien.

À coup sûr, vous trouverez votre bonheur sur les étagères de la boutique ibérique.

Par-delà les Pyrénées, la gastronomie espagnole a longtemps souffert d’une mauvaise presse. Il faut dire que contrairement à la France ou l’Italie, l’Espagne a longtemps gardé ses meilleurs produits chez elle en exportant, par exemple, de la charcutaille à un prix injustifié. Heureusement, aujourd’hui, la tendance s’inverse. De grands chefs et des commerces comme la Boutique Ibérique contribuent à partager la richesse de la gastronomie espagnole et la qualité de ses produits du terroir. Évidemment, cette qualité a un prix, mais Christophe Pichot propose également des entrées de gamme abordables.

Vous l’aurez compris, ce traiteur privilégie la qualité des matières premières et le travail du temps pour des produits qui se bonifient en vieillissant. Pour son propriétaire qui aime la gastronomie, l’Espagne et sa région natale, ouvrir une Boutique Ibérique dans le centre de Rennes relevait du bon goût.

INFORMATIONS PRATIQUES

La Boutique Ibérique, Rennes au 15 rue Vasselot. Elle est ouverte du mardi au samedi de 10h à 14h et de 15h à 19h.

Tél : 02 99 78 55 48

Un site internet est prévu courant fin mai.

Instagram : @laboutiqueiberique