Rennes. Bois-Perrin : l’ancien site du centre hospitalier s’ouvre sur la ville

Situé à Rennes, quartier Jeanne d’Arc – Longchamps – Beaulieu, Bois-Perrin offre sur 3,7 hectares une nouvelle opportunité d’aménagement urbain, dans le respect de ses bâtiments patrimoniaux et de ses espaces verts.

Bois-Perrin se situe sur l’ancien site de l’unité pédopsychiatrique du Centre Hospitalier Guillaume-Régnier (CHGR). Son périmètre est délimité par le boulevard de Vitré à l’ouest, l’avenue du Général-Leclerc au sud, la rue du Bois-Perrin au nord, et le nouveau site du CHGR, à l’est.

Sur l’ancien site du CHGR

Le CHGR a décidé de regrouper les activités du site Bois-Perrin, sur la partie est de l’îlot, en développant de nouvelles constructions, et de céder les emprises situées sur la partie ouest de l’îlot.

La Ville de Rennes a signé en 2015 un protocole d’accord foncier avec le CHGR et une convention opérationnelle avec l’Établissement Public Foncier de Bretagne (EPF) afin que ce dernier assure le portage foncier de l’opération.

Le CHGR a quitté l’ensemble du site en juillet 2020. La Ville de Rennes en détient depuis l’entière jouissance et responsabilité de la gestion. Depuis 2021, le site a le statut de Zone d’aménagement concerté (Zac).

Les enjeux urbains de l’opération

A la suite du départ de CHGR, le projet vise à réintégrer le site dans la ville en effaçant son enclavement. Il propose des programmes diversifiés de logements, dans l’objectif d’une plus grande mixité sociale et générationnelle.

L’identité historique du site sera préservée par la rénovation du patrimoine architectural bâti et des trames de composition du site. De même, les entités paysagères de l’ilot seront renforcées.

Le projet prévoit également d’améliorer l’accueil petite enfance du quartier par l’implantation d’une crèche et de développer l’offre de services et de commerces de proximité.

Logements, services et espaces verts

L’opération approuvée par le Conseil municipal lundi 26 juin 2023 prévoit :

La réhabilitation des bâtiments patrimoniaux, typiques des années 1930, qui accueilleront 50 logements ;

La création d’environ 330 autres logements collectifs et de locaux de services et commerces en rez-de-chaussée (pour 1000 m² ) ;

L’ouverture d’une nouvelle crèche municipale d’une soixantaine de places : 36 en crèche de semi plein air et 24 en accueil familial (environ 800 m² ) ;

L’aménagement de deux espaces verts : le square Fidan-Dogan, connecté au boulevard de Vitré au nord du site, et le parc de la Piletière.

Les constructions neuves appliqueront les prescriptions du Référentiel Énergie Carbone de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole. En visant ce niveau performance, Bois-Perrin sera un « ilot test ». La Zac est d’ailleurs en cours de labellisation ÉcoQuartier, qui distingue et valorise les démarches de conception et de réalisation de quartiers qui respectent les principes du développement durable (le label a été lancé en 2009 en application de la loi Grenelle 2 dans le cadre du plan Ville durable).

Le programme global des constructions, qui s’inscrit dans les ambitions du Programme Local de l’Habitat (PLH) de Rennes Métropole, se répartit comme suit :

Logements Locatifs Sociaux : 30%

Logements en accession sociale Bail Réel Solidaire : 15%

Logements locatifs et Logements en accession à prix encadrés : 20%

Logements Accession Libre : 35%

Des espaces verts préservés et mis en valeur

Les jardins, espaces plantés et cheminements représentent environ 11 000 m², soit 30% de la surface totale de l’opération.

Le square Fidan-Dogan est situé à l’entrée du site depuis le boulevard de Vitré. Il offre un premier espace marqué par les pavillons d’entrée et par une allée majestueuse de tilleuls, dégageant de part et d’autre deux grandes pelouses. L’ensemble s’étend sur 2 000 m².

Le parc de la Piletière, sur 1000 m² est situé dans la partie sud du site, autour d’une ancienne maison de maître, qui sera réhabilitée en logements. Son enclos sera préservé. Fait de murs de schiste, il participe des éléments historiques de la constitution urbaine de Rennes au XIXe siècle.

Dans le quart nord-ouest du parc, la future crèche pourra bénéficier d’un jardin généreux.

A ce programme d’équipements publics s’ajoutent :

L’aménagement d’espaces piétons et cycles ;

La réalisation de nouvelles voies de desserte, sur le tracé des voies existantes en veillant aux connexions avec le boulevard de Vitré et la rue du Bois-Perrin ;

La création de places de stationnements (voitures et vélos) ;

L’aménagement de tous les réseaux (assainissement eaux pluviales et eaux usées, adduction d’eau potable, éclairage public, électricité, télécommunication, réseau de chaleur) ;

L’extension du réseau de chaleur urbain pour alimenter l’ensemble de Bois-Perrin (à l’exception de quatre programmes trop éloignés du réseau pour en préserver la rentabilité et qui viseront un label Passiv’hauss pour les programmes neufs).

Le projet est porté par la Ville de Rennes et Rennes Métropole. Il mobilise un budget total de 15 millions d’euros (acquisitions foncières, travaux d’aménagement, études…). Conduite sous la maîtrise d’ouvrage de Rennes Métropole, la maîtrise d’œuvre est confiée à h2o architectes (Paris), OLM, paysagistes (Paris), OGI Ingénierie (Montreuil), Id+ ingénierie (Bihorel).

Un projet entièrement finalisé en 2030

La réalisation de ce projet est organisée en deux tranches : l’une au nord, l’autre au sud ayant leur calendrier propre.

Les consultations pour la tranche nord seront lancées début 2024. Les permis de construire seront ensuite déposés fin 2024 dans l’optique de démarrer les travaux au deuxième semestre 2025 et de livrer les premiers logements fin 2027.

Pour la tranche sud, les attributions de lots seront annoncées entre fin 2024 et mi-2025 tandis que les permis de construire seront déposés entre fin 2025 et mi-2026. Les travaux de viabilisation démarreront entre fin 2026 et mi-2027. La livraison des logements est estimée entre mi-2028 et mi-2029. Toutes tranches confondues, l’opération doit s’achever à l’horizon 2030.