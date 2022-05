Rennes. Big Bang à l’opéra, un festival d’aventures musicales

Samedi 14 et dimanche 15 mai, l’Opéra de Rennes se transforme le temps d’un week-end en un terrain de découvertes et de jeux pour les enfants : installations sonores interactives, spectacles et fanfares envahissent tous les étages de l’Opéra et même de l’Hôtel de Ville de Rennes.

Familles en quête de découvertes artistiques et curieux, de nouvelles créations se retrouvent pour ce moment de fête, mené avec fantaisie et ingéniosité par les artistes complices de l’Opéra de Rennes. Le mot d’ordre partagé par toutes et tous est de proposer un week-end festif associant surprises musicales et découverte du bâtiment.

Le festival BIG BANG réunit à travers l’Europe des opéras et centres culturels dédiés à la musique à Anvers, Athènes, Dublin, Lisbonne, Séville, Bruxelles, Reykjavik… et même Ottawa.

Tous se rassemblent avec cette envie de faire découvrir aux enfants les sons et la musique avec fantaisie et convivialité, en confiant la direction artistique de l’événement à l’ingénieuse compagnie belge Zonzo.

À partir de 5 ans

SPECTACLES PAYANTS :

Ainsi que trois Petites loges musicales :

Pierre L’Ébouriffé – Les Âmes perdues

Récits d’Afrique – Duo Seco

Percussion japonaise – Tsubasa Hori et ChampdAction

SPECTACLES GRATUITS :

Samedi 14 mai 2022

Dimanche 15 mai 2022

Tarifs

1 entrée 3 € – Carte Sortir 2 €

6 entrées 15 €

Distribution

Wouter Van Looy

Compagnie Zonzo Direction artistique

Avec la participation du Conservatoire de Rennes et des Tombées de la Nuit

