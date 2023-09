Rennes. La Biennale de Teenage Kicks de retour en septembre 2023

La Biennale d’art urbain Teenage Kicks se déroulera à Rennes du 16 septembre au 21 octobre 2023. Au programme cette année, un retour aux sources du graffiti avec un Wall of Fame d’envergure regroupant une trentaine d’artiste du monde entier. Cette édition, qui vient fêter les dix ans de Teenage kicks, vous invite à découvrir un regard sur l’art urbain.

Grand-champ

FKV37

À l’Antipode du 16 septembre au 21 octobre

Marseille

Julien Loïs

Au Blind Spot du 22 Septembre au 24 décembre

France

Gérard Zlotykamien

Au Musée des Beaux arts du 21 Octobre au 7 janvier 2024

New-York

Lady Pink

Boulevard du colombier & rencontre au cinéma Arvor