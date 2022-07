Rennes. Bicycle Times, atelier vélo, friperie et détente

Bicycle Times ouvrait sa nouvelle boutique le 1er octobre 2021 au 37 rue Legraverend dans le centre de Rennes. L’atelier de réparation de vélos né il y a 15 ans au squat artistique L’Élaboratoire y trouve un nouveau souffle avec l’ajout d’une friperie, dans la même logique de réemploi qui l’anime depuis ses débuts, et d’une petite terrasse intérieure pour y déguster thé ou café à prix libre. Entre sessions d’échecs, concerts acoustiques et tombola, Suivan Kong et Yann Toumit entendent bien en faire, au-delà d’un commerce, un lieu de passage et de détente.

L’histoire de Bicycle Times est liée à l’expérience de Suivan Kong avec le squat artistique le plus fameux de Rennes, L’Élaboratoire, qui s’étendait sur la plaine de Baud avant que n’y prolifèrent les barres d’immeubles agrémentées à grand peine de leur « plage » urbaine. Arrivé à Rennes en 2003, Suivan découvre assez vite les fêtes de l’Élabo et commence à fréquenter le lieu en tant que musicien. En 2005, il s’installe à la Villa, l’espace principal détruit depuis par un incendie.

Également cinéaste, épris de passion pour ce mode de vie alternatif, il se lance dans la réalisation d’un documentaire sur L’Élabo. « Pendant que je travaillais mon film, il y avait toujours des vélos abandonnés à traîner. J’en ai réparé un pour moi d’abord. Quand je me suis retrouvé avec six vélos réparés, j’ai pensé les vendre. C’est comme ça qu’a germé le projet d’atelier. Et puis le collectif Rayon d’action avait demandé un espace à l’Élabo pour y faire un atelier, ils y avaient déposé pas mal de carcasses de vélos mais finalement ils ne se sont jamais installés. Donc quelques mois plus tard, je me suis approprié le lieu pour y commencer mon atelier », raconte Suivan Kong.

Sur le principe du recyclage et de la seconde main, avec des pièces récupérées en déchetterie d’abord, puis auprès de ferrailleurs ou via les dons de vélos usagés qui finissent par affluer, Bicycle Times propose toute réparation de vélo, mais aussi la location et la vente d’occasion, principalement de vélos de ville et de VTT, pour une fourchette de prix allant de 50 à 70 € en moyenne. La politique de la maison, en plus du réemploi, c’est l’accessibilité des prix. Les petits travaux sont à prix libre. Celles et ceux qui ont le temps peuvent même apprendre à réparer leur vélo, ou en rénover un pour l’acheter à pas cher. Malgré des demandes fréquentes, Bicycle Times se refuse à réparer trottinettes et vélos électriques, car leurs batteries au lithium sont nocives pour l’environnement et vont donc à l’encontre de la démarche écologique du magasin.

Après des débuts presque confidentiels en 2007 — la Villa est difficile d’accès, seuls y passent des habitués du quartier ou des fêtards occasionnels —, Bicycle Times se développe à partir de 2008 et de l’installation au 48 (boulevard Villebois-Mareuil), un des derniers vestiges, encore existant aujourd’hui, de ce bout d’histoire des contre-cultures à Rennes. Suivan Kong y dispose d’un grand espace et l’atelier, partagé avec celui d’autres artistes et artisans du collectif, bénéficie aussi d’une fréquentation plus régulière. L’activité offre un gagne-pain à certains des habitants les plus précaires de L’Élabo. « J’étais souvent épaulé par les gens de passage à l’Élabo, des gens parfois un peu paumés que j’invitais à bosser avec moi plutôt que de rester faire la manche », précise Suivan Kong.

De gauche à droite, Yann Toumit et Suivan Kong

Ainsi de Yann Toumit, installé à L’Élabo en 2016 et qui, après avoir monté un groupe de punk rock avec Suivan, s’associe avec lui dans le projet Bicycle Times. C’est ensemble qu’ils décident, en 2018, de quitter le 48 pour s’installer plus près du centre-ville, et les deux compères trouvent une première boutique rue Legraverend, qu’ils occupent jusqu’en 2021. Ils ont alors l’occasion de déménager en face pour un local plus grand, permettant davantage de liberté.

À partir d’un don important de vêtements, les deux adeptes de la seconde vie ajoutent un nouveau rayon à leur roue, une pièce friperie. Une petite cuisine ouverte permet de proposer thé et café à prix libre et à déguster sur la terrasse intérieure, abritée des intempéries par les immeubles alentour. Dans ce petit îlot de calme se jouent aussi des sessions d’échecs, les mercredis et samedis de 16 h 30 à 18 h 30. Les joueurs et joueuses ont la possibilité de repartir avec une pièce de la friperie. La terrasse sert aussi pour accueillir des apéros pendant lesquels une tombola permet de remporter des vélos.

Suivan Kong aimerait développer cette partie événementielle pour faire vivre la boutique, proposer des sessions acoustiques intimistes dans la friperie, prolonger la soirée par un concert au bar en face, Le Delta, voire organiser des événements dans la ville, mêlant concerts, spectacles, ateliers d’autoréparation et tombolas. En résumé, Bicycle Times se présente comme un commerce alternatif à visage humain, dans la lignée de l’esprit libertaire et créatif de L’Élaboratoire.

