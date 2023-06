Rennes. La Belle Déchette s’installe aux Halles en commun

Une nouvelle aventure commence pour La Belle Déchette. Dans quelques mois, l’asso du cru passée pro dans le réemploi déménagera une partie de sa ressourcerie au sein des Halles en Commun, foisonnement de vie culturelle et d’économie sociale et solidaire dans le quartier de la Courrouze à Rennes. Le projet : un atelier pour le Faire ensemble sera le maître-mot ! Une cagnotte participative a été ouverte pour les aider à concrétiser ce garage rêvé du réemploi.

Quelque chose se trame du côté de La Belle Déchette, la première ressourcerie de Rennes Métropole nous a-t-on dit… Après la boutique du centre 25 rue Vaneau et La Réserve 2 rue du Pré du Bois, l’association développe un nouveau projet dont le quartier alternatif les Halles en Communs en seront l’écrin. Les futurs locaux, d’une superficie de 1200 m2, ouvrent officiellement ce mercredi 14 juin 2023 et la population rennaise, particuliers et professionnels, sera une actrice majeure de ce nouveau lieu. En plus d’abriter une partie de leur ressourcerie (son pôle valorisation et sa boutique), elle sera en effet occupée par un atelier fédérateur autour des questions du réemploi et de l’upcycling.

À l’instar des halles industrielles autrefois occupées par l’industrie militaire qui se sont vu offrir une seconde vie, La Belle Déchette en donnera une, en votre compagnie, à vos objets et meubles.

L’activité aux Halles en commun sera divisée en deux parties. D’une part, différents ateliers seront dédiés aux particuliers – grand public, enfance/jeunesse – dans le but de partager le savoir-faire de l’équipe sur le sujet, ses valeurs, et d’inscrire davantage l’activité dans la valorisation d’objets et de meubles (textile, bois, métal, plastique). Des loisirs créatifs à partir de la récupération seront proposés. D’autre part, d’autres moments s’adresseront aux professionnels pour les accompagner sur des projets de R&D, de prototypage rapide et d’innovation.

Le LabFab, atelier de fabrication numérique, élargira de ce fait le champ des possibles. Tout un équipement sera mis à disposition des participants et participantes pour réaliser leurs plus belles créations upcyclées et donner une seconde, voire troisième vie à ces objets rangés dans un coin sombre de notre domicile… Seront ainsi accessibles : Imprimantes 3D, machines à coudre, brodeuse numérique, découpeuse vinyle, poste à souder, découpeuse laser et aérogommeuse.

Mais pour faire naître et vivre cet atelier rêvé, véritable caverne d’Ali baba du réemploi, l’asso a aujourd’hui besoin de fonds. Une cagnotte participative s’ouvrira lors du lancement officiel des locaux mercredi 14 juin pour les aider à acquérir de nouvelles machines telles qu’une machine-outil à commande numérique et un combiné bois. Si l’objectif est atteint, l’ambition est également de concevoir une nouvelle signalétique et augmenter le parc de leurs outils de manutention pour veiller à la sécurité des personnes bénévoles, adhérentes et salariées. « Vos dons, complétés par des fonds propres et quelques subventions, contribueront à donner l’impulsion finale à plus de 3 ans de travail pour réaliser cette transformation », précise l’association dans le communiqué de presse.

Ainsi, restez connectés sur la page Facebook et le compte Instagram de La Belle Déchette pour les aider à faire, ensemble, de ce garage rêvé un point névralgique du réemploi à Rennes.