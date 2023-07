Rennes. Beauregard flottant ou un quartier pavoisé d’art

Beauregard flottant est une démarche artistique participative portée par le Frac Bretagne, Territoires Rennes et la Ville de Rennes. Beauregard flottant est une galerie de drapeaux à ciel ouvert.

Ce projet permet de fédérer les habitant.es du quartier de Beauregard autour d’éléments visuels marquants et légers, les drapeaux, et d’identifier davantage ce quartier au sein des différents parcours artistiques rennais.

En 2023, le Frac Bretagne a invité cinq artistes, Valentin Fontaine, Claire Guetta, Antonin Hako, Guillaume Le Clouërec et Diane Rivoire, à co-créer avec les publics des œuvres flottantes pour pavoiser le quartier de Beauregard, considéré comme un espace artistique sensible et poétique, un quartier où flotte l’art.

À travers une déambulation pensée par les Embarqué.es du quartier, le public découvrira, à partir du 13 juillet 2023, une quinzaine de drapeaux conçus avec des groupes de tous horizons lors d’ateliers avec les artistes.

Beauregard flottant est désormais une nouvelle galerie du Frac Bretagne. À ciel ouvert, celle-ci présentera toute l’année la collection de drapeaux d’artistes du Frac, initiée en 2022. Aujourd’hui riche de 84 drapeaux créés par

14 artistes et toujours en développement, cette collection permettra de nouveaux accrochages réguliers pour que Beauregard deviennent un quartier foisonnant de formes et de couleurs.

Le jeudi 13 juillet 2023, à partir de 16h, à l’occasion de l’inauguration de ce parcours de drapeaux,

le Frac Bretagne invite tous.tes les participant.es à ce projet ainsi que tous les publics à un après-midi festif. Au programme : football, tuning, chorale et performance artistique !

16H00 | Coup d’envoi du match de foot artistique

City Stade – Parc de Beauregard Ouvert à toutes et à tous

17H00 | Cortège de voitures et défilé de drapeaux

Promenade Louis Chouinard

18H00 | Chorale et discours

Cantine Choupiquant du Frac Bretagne

19H00 | Performance de Claire Guetta et le Magical Gang

Dans les Alignements du XXIe siècle d’Aurelie Nemours

Valentin Fontaine

Diplômé de l’École Nationale des Arts Décoratifs de Paris (EnsAD) en design graphique et multimédia, Valentin Fontaine revient vivre en Bretagne en 2018 où il s’établit à Rennes en tant que designer indépendant après plusieurs passages par des agences parisiennes.

Passionné par l’animation et l’illustration, son travail est marqué par un univers enfantin, teinté d’humour.

En parallèle de son activité de graphiste, Valentin Fontaine est aussi membre actif de l’association 35 volts, en charge depuis avril 2021 de la Ferme de Quincé, lieu « agri-culturel » situé dans le quartier Beauregard, au nord de Rennes. Il y est en charge de la communication mais y anime également des ateliers autour du design graphique et de la sérigraphie.

Claire Guetta

Diplômée, en 2017 de l’EESAB-site de Rennes, Claire Guetta a présenté son travail à la Biennale Mulhouse 019 (2019), à la Galerie Axolotl à Toulon (2020), à la galerie Suptat à Bruxelles (2021) et à la Fondation Fiminco à Paris (2021). À la croisée du Drag, du Cosplay et de l’art contemporain, Claire Guetta incarne des personnages qui rendent sa vie plus épique, romantique voire dramatique.

En s’inspirant librement des codes de la culture populaire, elle romance son quotidien tout en abordant des réflexions sur le féminisme et le passage à la vie d’adulte.

Antonin Hako

Antonin Hako vit et travaille à Bobigny au sein des ateliers Wonder qu’il a co-fondé avec plusieurs artistes plasticien.nes depuis 10 ans.

Il a récemment présenté son travail à l’Hôtel des arts de Toulon (2023) et à l’Institut Français de Madrid (2023) à l’occasion de la bourse révélation Emerige 2022. Ses œuvres ont été exposées dans différents lieux et institutions dont le MMCA Seoul (2016), le MAC Lyon (2021) et L’Onde Théâtre – Centre d’Art (2021) ainsi qu’à la Samaritaine (2021).

Antonin Hako travaille avec une grande liberté dans les formes d’expression, allant de la toile aux murs, aux drapeaux, en passant par des statues aériennes gonflées ou des montgolfières… Son œuvre, non-figurative, protéiforme, jongle avec les couleurs, sans écarter le noir et blanc.

Guillaume Le Clouërec

Diplômé en 2018 de l’EESAB-site de Quimper,

Guillaume Le Clouërec vit et travaille à Douarnenez au sein de l’espace Bellevue. Il a récemment été invité à présenter son travail avec plusieurs artistes à l’Hôtel Pasteur à Rennes (2023), à Paris en duo-show avec l’artiste Hugo Capron à Mostradora (2022) ainsi qu’à Bellevue pour la 2e édition de Pour la vue, à Douarnenez (2022).

L’artiste Guillaume Le Clouërec explore le détournement ludique d’objets à travers ses sculptures et installations.

Il transforme et élabore un alphabet de formes libérées de leur fonction première à l’esthétique stricte et presque rudimentaire. Évoquant des gabarits non fonctionnels ou des pièces de design bricolées, ses œuvres renvoient à un imaginaire enfantin, espiègle et tendre. Ses œuvres explorent la manière dont l’environnement est sans cesse accueilli et transformé par la perception.

Diane Rivoire

Diane Rivoire est diplômée en Arts visuels à la HEAD – Genève (2020). Sa pratique appropriationniste se déploie en peintures, objets, textes, performances entre choses sérieuses et fantaisies. Son travail s’inspire d’expériences vécues, multiplie les citations littéraires et emprunte ses références à la pop culture.

En 2020, elle reçoit le prix HEAD-Galerie ex-aequo avec Arnaud Sancosme pour lequel elle expose à la galerie Joy de Rouvre (Genève). Ses récentes expositions ont été visibles au Musée Tinguely (Bâle) ; à l’espace d’art Hit (Genève) ;

au Centre d’art Contemporain de Genève; au Centre d’Art Scénique Contemporain Arsenic (Lausanne) et à la Villa du Parc (Annemasse) et participe à la formation GENERATOR#9 initiée par le Centre d’Art Contemporain 40mcube (Rennes).