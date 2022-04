RENNES BEAULIEU. ROCK’N SOLEX PROGRAMME DU 5 AU 8 MAI 2022

Moteurs vrombissants et foule en délire, le Rock’n Solex de Rennes est un festival étudiant qui fait du bruit depuis 55 ans, et il n’est pas prêt de s’arrêter de rouler ! Venez vrombir du 5 au 8 mai 2020 à Beaulieu !

Fest-noz le premier soir, une soirée d’ouverture au foyer de l’INSA Rennes le 2nd soir et 2 soirées de concerts ensuite, le tout ponctué par 3 jours de courses rassemblant plus de 100 Solex pour en faire l’un des plus gros rassemblements de solex du monde. Vroum, boum, tsouin !

Fest-noz

Concerts

Courses de solex

Billetterie

Stand High Patrol Samedi 7 — Scène principale

Josman Vendredi 6 — Scène principale

Oden & Fatzo Vendredi 6< — Scène principale

Shetler Colony Vendredi 6 — Scène principale

X-Coast Samedi 7 — Scène principale

The Darwin Experience Samedi 7 — Scène principale

Youv Dee Vendredi 6 — Scène principale

Gwendoline Samedi 7 — Scène principale

Hector Oaks Samedi 7 — Scène principale

Collectif I-Skankers Jeudi 5 — Scène principale

Sweely Samedi 7 — Scène principale

Tekmao Mercredi 4 — Scène principale

Le Bour-Bodros Mercredi 4 — Scène principale

Jäde Vendredi 6 — Scène principale

Leoned Fall Mercredi 4 — Scène principale

Texture Vendredi 6 — Petite scène

Blackboard Jungle Mercredi 4 — Scène principale

Poan Benn Mercredi 4 — Scène principale

Claclaclac! Samedi 7 — Petite scène

Articles connexes :

Articles connexes :