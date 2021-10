RENNES. LES BARS EN TRANS DU 2 AU 5 DECEMBRE 2021

Les Bars en Trans reviennent du 2 au 5 décembre 2021 avec 130 groupes émergents. En apéro, découvrez le visuel 2021.

Avec “un meuf” qui chevauche un éclair en guise de visuel – signé cette année encore par Maxime Le Clanche – Bars en Trans honore plus que jamais son nom.Transgenres avec de l’électro, du hip-hop, de la chanson, du rock ou de la pop, transgénérationnel et en transe tout court quand il va s’agir de te présenter les 130 groupes de cette nouvelle édition plus que jamais dédiée aux projets émergents. Si la crise sanitaire a empêché les concerts, elle n’a en rien ébranlé la créativité des artistes ; c’est de cela dont on va te parler ces prochaines semaines avec l’aide de Spotify qui, joignant le geste à la parole s’associe à Bars en Trans pour soutenir ce bouillonnement de jeunes artistes. L’ensemble sera dévoilé le 9 novembre.