RENNES SUR LE PODIUM DES VILLES CYCLABLES

Jeudi 10 février 2022, la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB) a annoncé les résultats de l’édition 2021 de l’enquête Baromètre « Parlons vélo » des villes cyclables. Rennes se classe 3e du palmarès des villes cyclables dans la catégorie des 21 villes françaises de plus de 100 000 habitants.

Cette enquête, qui vise à évaluer le ressenti citoyen en matière de cyclabilité, a rencontré un large succès, avec près de 280 000 réponses au niveau national (dont 2 060 réponses à Rennes), soit 55 % de réponses supplémentaires par rapport à l’édition précédente.L’enquête a permis d’établir un diagnostic du ressenti des cyclistes dans plus de 1 600 villes françaises (768 en 2019) classées en 5 catégories en fonction de leur population. Rennes est 3e du classement des 38 villes de plus de 100 000 habitants, derrière Grenoble et Strasbourg.

« C’est une grande fierté de voir Rennes monter à nouveau cette année sur le podium des villes cyclables. Ce classement reflète l’ambition politique et les moyens déployés en faveur de la pratique du vélo et nous encourage à poursuivre nos efforts. Développement des infrastructures, des services aux cyclistes, sécurisation des carrefours, actions de promotion et de communication, nous menons une politique ambitieuse à 360 degrés. » Nathalie Appéré, Maire de Rennes et Présidente de Rennes Métropole

Les points forts de Rennes

Rennes augmente sa note globale de 0,28 point par rapport à 2019 avec 3,74 points et détient désormais la note de C (plutôt favorable).

A la question « En deux ans entre 2019 et 2021, la situation pour les vélos s’est : beaucoup dégradée (-2), un peu dégradée (-1), restée identique (0), un peu améliorée (+1), beaucoup améliorée (+2) », le ressenti exprimé par les répondants est favorable (« un peu améliorée » et « beaucoup améliorée ») à plus de 84 %.

L’offre de stationnement et les services proposés à l’attention des cyclistes se sont améliorés (VLS, location longue durée, maison du vélo, station de gonflable et d’autoréparation, etc.), avec une note globale de B.

Les efforts faits par la commune pour favoriser la pratique du vélo sont jugés importants avec la note A+, contre B en 2019.

Les répondants ont aussi noté une progression concernant les rues en sens unique ouvertes à double sens pour les vélos avec une note A+ contre A en 2019.

Les actions en faveur du vélo à Rennes

La Ville de Rennes, dans le cadre du Plan de déplacements urbains (PDU) et du Schéma directeur vélo de Rennes Métropole, met en oeuvre de nombreuses actions en faveur de vélo pour inciter le report modal de la voiture individuelle vers le vélo. Ces actions sont structurées autour de trois axes majeurs : les infrastructures, la sécurisation des carrefours, les services aux cyclistes, la promotion et communication en faveur du vélo. En 2021, la tarification solidaire a également été étendue aux services vélos.

Une hausse de 66 % du trafic vélo a été observé en 2021 par rapport à 2019 ce qui témoigne d’un véritable engouement pour la pratique du vélo, y compris dans les zones plus éloignées du centre-ville.

Des nombreux aménagements cyclables notables

Dans un contexte marqué par la crise sanitaire, la Ville de Rennes a réalisé de nombreux aménagements transitoires en faveur des cycles ces deux dernières années afin d’encourage un maximum d’usagers à se reporter prioritairement vers le vélo plutôt que les modes individuels motorisés. L’essentiel d’entre eux ont été pérennisés dès la fin de l’année 2020.

Quelques exemples

La vélorue du Quai Nord : réalisation emblématique d’environ 750 m en faveur des cycles à Rennes, la vélorue du Quai Nord de la Vilaine est le fruit d’une modification importante du plan de circulation d’un axe majeur de transit Est-Ouest en hyper centre-ville, mis en place en juin 2020 et pérennisé en septembre 2020. Cet aménagement a rencontré un vrai succès puisque le trafic vélo y a été multiplié par 2,5 en 3 mois (passant de 1 800 à 4 900 vélos par jour). Un an plus tard, la fréquentation sur la vélorue avoisine 6 000 vélos par jour.

La suppression des tronçons à 2×2 voies en approche du centre-ville : la circulation des véhicules motorisés a été ramenée à 2×1 voies sur les boulevards d’approche du centre-ville de Rennes (bd de la Tour d’Auvergne, bd de la Liberté, av. Janvier, rue de l’Hôtel-Dieu). La réduction des capacités routières correspondantes s’est accompagnée d’une réduction d’environ 13 % du trafic motorisés au cours de l’année qui a suivi, et a permis de réaménager la voirie en faveur des cycles et/ou des transports en commun.

La mise en zone de rencontre du centre-ville sur environ 1 km2 et la piétonisation de quelques rues afin de supprimer le trafic de transit résiduel. Une concertation est en cours pour intégrer ce périmètre au sein d’une Zone à trafic limité (ZTL).

La poursuite du Réseau express vélo (REV) rennais et métropolitain : réalisation de pistes cyclables transitoires préfigurant de futures liaisons du REV (ZA La Halleraie à Vern-sur-Seiche, rue de Bray à Cesson-Sévigné, bd de la Robiquette). Le REV correspond à 104 km d’itinéraires cyclables continus et sécurisés dont 42 km de liaisons intra-Rennes, reliant Rennes et 15 communes de la première couronne. 9 km ont déjà été réalisés sur Rennes et plusieurs tronçons ont été aménagés hors Rennes. 5 itinéraires reliant Rennes à Le Rheu, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Chartres-de-Bretagne, Montgermont et Cesson-Sévigné vont entrer en travaux en 2022, dont trois achevés d’ici la fin de l’année, soit 23 km au total.

Des aménagements pour assurer la sécurité des cycles

En parallèle des initiatives engagées depuis 2020 pour inciter un maximum d’usagers à utiliser le vélo pour leurs déplacements quotidiens, plusieurs projets de sécurisation de carrefours à feux et carrefours giratoires ont été engagés au cours des 2 dernières années. D’une manière générale, il s’agit de renforcer la continuité des itinéraires cyclables dans les carrefours, via du marquage au sol, mais également d’appliquer les nouvelles recommandations en vigueur issues du CEREMA pour réduire au maximum les zones d’entrecroisement et sécuriser ainsi la circulation des cycles vis-à-vis du trafic motorisé. Depuis 2020, un peu plus de 20 carrefours prioritaires ont ainsi été traités.

Des services en faveur des vélos

Stationnement

À Rennes, l’essentiel de l’offre repose sur la mise en place de parcs vélos composés chacun d’un nombre variable d’arceaux vélos selon l’importance des besoins à satisfaire. Afin d’offrir une couverture géographique en phase avec la réalité des usages et des attentes des cyclistes, la distance moyenne entre 2 parcs vélos distincts excède rarement 100 m.

L’offre de stationnement se décompose en 2 types de stationnement :

Le stationnement vélo sur voirie : fin 2021, la Ville de Rennes disposait de plus de 5 000 supports vélo sur voirie, soit plus de 10 000 places de stationnement. En 2021, environ 400 nouveaux supports vélos (soit 800 nouvelles places) ont été mis en place. Au vue de la demande croissante de stationnement, l’objectif est de maintenir chaque année un rythme d’installation comparable à celui de 2021.

Le stationnement sécurisé (C-Park vélo) : en complément des arceaux vélos, plusieurs parcs de stationnement sécurisés ont été implantés afin, notamment, de répondre aux usages multimodaux. Ces équipements s’adressent aussi bien aux cyclistes rennais qu’aux visiteurs. Près de 1 000 places sécurisent existent à Rennes, réparties dans 13 parcs collectifs (dans les parkings en ouvrage du centre-ville, Gare Nord, Gare Sud, etc.).

Stations de gonflage et de réparation

20 stations de gonflage et/ou d’auto-réparation sont accessibles gratuitement aux cyclistes. Généralement situées à proximité immédiate de station de Vélo en libre-service (VLS) ou de parcs de stationnement vélo, l’objectif est de constituer des mini-pôles vélos services.

Vélo en libre-service (VLS)

Le service VLS rennais propose 650 vélos répartis en 54 stations. Les résultats de la dernière enquête de satisfaction réalisée en 2021 montrent que le service est apprécié des usagers (94,7 % de satisfaction globale) principalement pour sa praticité, sa fiabilité et la disponibilité des vélos et constitue ainsi un réel maillon de la chaîne de mobilité métropolitaine.

Location de Vélos à assistance électrique (VAE)

Intégré à la Délégation de service public (DSP) Transport-Mobilité de Rennes Métropole, au même titre que les transports en commun ou le covoiturage, 2 000 VAE sont disponibles à la location longue durée tous les ans depuis 2020, avec la possibilité de racheter le VAZ au terme du contrat de location à un tarif très préférentiel.

La tarification solidaire appliquée au services vélo

Suite à la décision du Conseil métropolitain d’avril 2021, la tarification solidaire s’applique désormais sur les services vélos proposés par la Métropole : abonnement de 12 mois pour l’accès aux vélos en libre-service, location/achat de vélos à assistance électrique (VAE) et de trottinettes électriques.

Des actions de promotion en faveur du vélo

La fête du vélo

Cette manifestation rennaise gratuite est co-organisée par la Ville de Rennes, les associations vélo (Rayons d’Action, Roazhon Mobility, La Petite Rennes), Keolis Rennes et Destination Rennes dans le but d’attirer le public vers le vélo en proposant diverses animations pour tous les âges et envies (balades guidées à vélo, marquage de vélo, essais de vélos adaptés ou originaux, animations pour enfants, etc.). Près de 3 400 personnes avaient participé à l’édition 2019.

Maison du vélo place de la Gare

Après avoir occupé quelques années des locaux provisoires, l‘équipement métropolitain s’est installé en octobre 2020 dans ses locaux définitifs de 205 m2 place de la Gare. Les services y sont nombreux : accueil et conseil, vente d’abonnements au vélo en libre-service, location de courte et de longue durée de VAE et d’autres types de deux-roues (tandem, vélo-cargo, vélo pliant), inscription pour l’accès aux abris sécurisés.

La maison du vélo mobile

Depuis octobre 2021, une version mobile de la Maison du vélo circule dans les 43 communes de la métropole et les quartiers prioritaires rennais. Ce bus itinérant permet aux habitants de bénéficier des différents services proposés à la Maison du vélo à Rennes, en plus grande proximité. Elle a pour objectif de fédérer et de faire mieux connaitre les initiatives locales portées par les acteurs du territoire en faveur du vélo.

Pratique

Résultats détaillés de l’enquête de la FUB, ville par ville et question par question à retrouver ici.