Rennes. Bar Les 400 coups, bières bretonnes et vins naturels rue de Lorient

Prêts à faire Les 400 coups ? Discret mais précieux, le bar du 10 rue de Lorient à Rennes vous attend avec sa sélection de bons produits et sa déco colorée. Depuis son ouverture en 2019, il ne sert que des bières bretonnes de micro-brasserie, des vins naturels et des denrées de circuit court, à une poignée d’exceptions près. Un lieu simple et convivial où passer des moments gourmands dans un quartier en pleine rénovation.

Au coin de la rue de la carrière, le petit immeuble du 10 rue de Lorient appelle l’œil avec ses tons ocres. Une enseigne verte arbore le dessin d’un macareux moine bon vivant qui semble maîtriser aussi bien le coup de fourchette que le lever de coude. Les 400 Coups, lit-on. Deux placards encadrant la porte précisent : bière de micro-brasserie, vins naturels au verre ou à emporter, jus de fruit local et artisanal, etc. La couleur est donnée.

Les 400 Coups ouvrait en 2019, lancé par un trio d’associés. S’ils ont eu quelques expériences derrière un comptoir dans leur jeunesse, ce ne sont pas des professionnels chevronnés du service ou de la restauration. Ils veulent surtout créer un bar où trouver les produits qu’ils aiment, eux qui honnissent les bières de supermarché ou les Belges bues et rebues. Dans un ancien restaurant routier, ils aménagent un lieu joliment décoré, doté d’un grand espace intérieur et d’une petite terrasse.

C’est une aubaine pour un quartier d’habitation encore peu animé. Pourtant, dans le prolongement du nouveau mail François Mitterrand, le quartier se rénove depuis quelques années. Avec l’Ascension paysagère de Giboire comme premier de cordée, les immeubles se multiplient, terrassant les petites maisons ouvrières entourant l’ancienne carrière qui se trouvait là.

Non seulement Les 400 coups a tout du petit bar de quartier sympa, mais il se distingue par sa carte où se bousculent des produits presque exclusivement artisanaux. « Il y en a très peu à Rennes », commente l’équipe. Celle-ci est formée de passionnés de longue date de vin naturel et de bière de micro-brasserie. « Je connaissais certains brasseurs en Bretagne parce que j’avais un attrait pour la bonne bière, je voulais travailler avec eux. Et ça fait 15 ans que j’ai le pied dans le vin nat’. Je vais tous les étés passer du temps chez des vignerons », raconte l’un d’entre eux.

Au bar, Seb sert depuis un an.

Si les vins viennent forcément d’un peu partout en France, les bières sont quant à elles bretonnes uniquement. Les 400 coups surfent avec conviction et loyauté sur l’explosion de la micro-brasserie dans la région. « Beaucoup se sont créées depuis notre installation », affirme un associé, citant Bizhhh (35), Sauvage (35) ou encore Torr Penn (35). Cette ligne commerciale est tout autant une volonté de qualité gustative qu’un engagement pour le circuit court. « Déjà, c’est super bon. Et ça fait vivre quelqu’un qui a créé son entreprise dans la région. »

Cet attachement au local se prolonge aussi bien dans les boissons sans alcool que dans les spiritueux. Hormis deux rhums antillais et trois boissons gazeuses bien connues, tout est fait en Bretagne. Des alcools de la distillerie Awen Nature (35) aux jus de L’Atelier du coucou (35), en passant par la Houblonnade de la P’tite coureuse des bois (56), le kombucha, le pétillant de sureau ou la ginger beer de la ferme du Raudais (22).

« Sur chaque type de produit, on fait un sourcing pour trouver la meilleure qualité qui se fait en Bretagne », explique l’équipe. Le travail de composition et d’achalandage de la carte s’en voit transformé par rapport à un bar classique. « Au lieu d’une seule livraison de Ouest Boisson, on va voir tous les producteurs un par un ». Les prix d’achat sont aussi sensiblement plus élevés que dans la grande distribution, pourtant Les 400 coups gardent des prix de vente similaires voire inférieurs à ceux qu’on trouve ailleurs à Rennes.

Le plaisir de la découverte primant, les bières à la pression changent très régulièrement et on trouve un grand choix de cannettes, de bières en bouteilles et de vin. Une restauration d’apéro est aussi proposée : rillettes, terrines, houmous en début de semaine, planches végé, fromage ou charcuterie en fin de semaine.

À l’occasion, le bar s’égaie de spectacles d’improvisation de la troupe rennaise Les Bizh ou de diffusions de match de rugby et de foot. Une soixantaine de jeux de société sont à disposition. Et les différents espaces intérieurs permettent de réserver pour des événements privés.

Envie de se claquer une Bizhhh dans La Bonne Humeur, d’un apéro Sauvage entouré de Vieux Singe, d’une soirée Dilettante avec des Amis ? Les 400 coups n’attendent que vous.

Infos pratiques

Les 400 coups

10 rue de Lorient, Rennes

lundi : Fermé

mardi : 17:30–00:00

mercredi : 17:30–00:00

jeudi : 17:15–01:00

vendredi : 17:15–01:00

samedi : 17:15–01:00

dimanche : 16:00–21:00

06 65 60 57 83

400coups@laposte.net