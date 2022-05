Rennes. La Bal’art des gens heureux, l’expo itinérante des résidents de La Bunelais

La Bal’Art des gens heureux est une exposition itinérante réalisée par les résidents du foyer de vie La Bunelais (Betton), établissement de l’Adapei35, une association qui agit pour l’intérêt des personnes en situation de handicap. Du 16 au 30 mai 2022, une quarantaine d’œuvres réalisées par les résidents, autour de la nature et des saisons, fleuriront sur les murs du centre départemental d’action sociale Les Champs Manceaux avant d’habiter l’espace public de Betton du 1er au 30 juin, puis de trouver refuge à la galerie de l’Illet du 1er au 17 juillet.

Le début des beaux jours s’accompagnera de l’exposition itinérante au titre formidable, La Bal’Art des gens heureux, consacrées aux œuvres de huit résidents et résidentes du foyer de vie La Bunelais, à Betton, spécialisé dans le handicap psychique et mental. Le centre départemental d’action sociale (CDAS) Les Champs Manceaux, l’espace public de Betton, et la galerie de l’Illet à Betton accueilleront cette première initiative culturelle du foyer afin de montrer les savoir-faire du foyer, et de créer du lien.

Résidents-artistes du foyer de La Bunelais, Betton © Raphaël

L’inclusion par la culture peut-elle être un moyen pour les personnes en situation de handicap de rendre visible leurs appétences, de leur donner les moyens de s’exprimer, et de créer du lien avec l’extérieur ? De cette interrogation est née le projet d’exposition La Bal’Art des gens heureux, qui se déroulera prochainement entre Rennes et Betton. À l’issue d’un diagnostic établi par Hélène Pravong, stagiaire en formation professionnelle à Askoria (spécialité « Animation socio-culturelle ou éducatif », mention « Développement de Projet, Territoire et Réseau »), le foyer de vie de la Bunelais met en place un projet culturel pour la première fois depuis sa création, en 2008. Les œuvres ont été réalisées dans le cadre d’un atelier dispensé par l’aide-soignante Fabienne Gazendel.

En alternance à l’Adapei35, association de parents et d’amis qui agit pour l’intérêt de personnes en situation de handicap, Hélène Pravong a réalisé en janvier 2022 un diagnostic de territoire autour de la thématique de l’inclusion par la culture. Des rencontres des professionnels de l’association et du personnel des différentes structures (établissements ou services d’aide par le travail, foyers de vie, foyers d’accueil médicalisé, et maison d’accueil spécialisée) est né un constat selon lequel restaient dormantes des œuvres réalisées de la main des résidents. Des compétences et des savoir-faire existent entre ces murs sans être révélés et développés, en cause malheureusement le manque de temps des équipes (professionnels soignants, AMP et coordinateurs), la priorité étant naturellement les soins et le quotidien.

© Raphaël

Après les restitutions successives du constat, notamment auprès de la direction de l’Adapei35 et des acteurs culturels de la ville de Rennes, un projet culturel et inclusif est pensé par le foyer de vie de La Bunelais dans le but de mettre en valeur les œuvres et compétences des artistes, et de créer du lien avec l’extérieur pour sortir de l’entre-soi. Il prend la forme de trois expositions, et le nom de La Bal’Art des gens heureux.

Artistes, les huit résidents ont également été acteurs dans l’élaboration des expositions. Et ne voulant pas restreindre la participation aux artistes seulement, l’idée a été d’ouvrir le projet à l’ensemble de la résidence, qui logent actuellement 19 personnes. Le but étant de les accompagner, mais également de leur donner le pouvoir d’agir, et de prendre des décisions par eux-même. Un résident sera par exemple en charge de la photographie le temps de la durée du projet.

© Raphaël

Les œuvres seront exposées une première fois là où tout a commencé, au foyer de vie La Bunelais, mais de manière privée, à partir du 13 mai 2022. Réservée aux familles et aux voisins, l’exposition tend à créer du lien entre les habitants du petit bourg et l’établissement avant de sortir les œuvres de leur cocon d’origine.

Suivra l’exposition de douze tableaux au CDAS Les Champs Manceaux à Rennes, installé dans l’espace social commun et culturel Aimé-Césaire, du 16 au 30 mai, avec une rencontre prévue entre les artistes et les habitants du quartier le 25 mai, et l’espace public de Betton du 1er au 30 juin 2022. Des reproductions des 35 œuvres ponctueront le chemin de halage, l’arrière de la mairie. Le parcours terminera sa course, en partenariat avec la mairie de Rennes et avec l’école primaire de Trégain, à la galerie de l’Illet à Betton, du 7 au 17 juillet 2022. Le public découvrira à cette occasion les poèmes des élèves de l’école, imaginés pour chaque tableau, et sera également invité à participer à une œuvre collective mise en place sur un pan de mur de la galerie. « Les expositions peuvent avoir lieu grâce au soutien de la vie associative du territoire de Rennes, et n’auraient pu se faire sans des partenaires tels Leroy Merlin, la mairie de Betton, l’école de Trégain, et le club photo de Betton », précise l’équipe du foyer de vie. Leroy Merlin a ainsi fait don de cadres, et le club photo fournit les poteaux-supports en plus d’un soutien logistique. Ces partenariats, une première pour le foyer, permettent de créer du lien pour insuffler de nouveaux projets par la suite.

Les expositions donneront à voir une petite quarantaine d’œuvres autour la thématique de la nature et des saisons. Toutes ont été réalisées pendant l’atelier d’arts plastiques dirigé par l’aide-soignante Fabienne Gazendel, dans lequel elle cherche notamment à travailler sur le mouvement, ou la profondeur de champs. Dans l’esprit de l’art naïf, chaque création, collage sur papier gouaché, est une représentation personnelle de la nature au fil des saisons selon la perception de chacun. De l’idée d’un arbre sont par exemple nées des œuvres abstraites et figuratives, certaines se révèlent japonisantes, d’autres se rapprochent de la mosaïque.

© Raphaël

© Raphaël

© Raphaël

© Raphaël

La culture représente l’ouverture sur le monde. Et comme l’explique l’équipe du foyer, « nous ne sommes pas là pour évaluer la beauté du travail, le beau étant subjectif ». En revanche, donner l’opportunité à des personnes exclues de la société de montrer au grand public ce qu’ils savent faire est important. Et c’est ce que cherchent à insuffler des projets inclusifs tels que La Bal’Art des gens heureux.

18 mai 2022 : en direct à la radio Canal B (94.0) de 20h à 21h

*

Du 16 au 30 mai 2022, au centre départemental d’action sociale (CDAS) Les Champs Manceaux

Adresse : Espace social commun et culturel Aimé-Césaire, 15 Rue Louis et René Moine, 35200 Rennes.

*

Du 1er au 30 juin, dans espace public de Betton

*

Du 1er au 17 juillet, à la galerie de l’Illet

Adresse : 18 avenue d’Armorique, 35830 Betton