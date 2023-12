La saison cirque se poursuit en ce mois de décembre 2023 à Ay-Roop. Résidences et spectacles sont au programme pour cet hiver avec, ce vendredi 8 décembre 2023, Influence de la compagnie les Invendus au Grand Logis à Bruz.

Ay-Roop et ses partenaires ont un programme chargé en spectacles et résidences pour ce mois de décembre 2023. L’occasion de découvrir de nombreux univers artistiques cet hiver.

Ce vendredi 8 décembre 2023, la compagnie les Invendus propose le spectacle Influence, accueilli en résidence par AY-roop en 2019. Fruit d’une longue complicité entre Guillaume Cachera et Nicolas Paumier et nourri d’une relation en perpétuelle évolution, ce langage fait la part belle aux corps, chargés des émotions et des sensations qui les ont traversés. Les corps se parlent et se répondent dans un jeu onirique, explosif et répété où le mouvement amène et engage, parfois jusqu’à l’épuisement pour revenir ensuite à l’essentiel, au presque rien. Le jonglage devient exutoire mais aussi connexion à ce qui fait exister et vibrer. Il relie les êtres envers et contre tout et dessine une relation humaine qui se joue dans l’espace, portée et influencée par l’autre.

Nicolas Paumier et Guillaume Cachera, amis depuis l’adolescence, ont créé la compagnie Les Invendus en 2016 autour de leur passion commune : le jonglage. Ils développent un langage technique commun nommé « mouvement jonglé ». Chorégraphié ou sous forme de jeu, il se base sur le rapport du corps au jonglage et du jonglage au corps.

Influence de la compagnie les Invendus, au Grand Logis, 10 Avenue du Général de Gaulle, 35170, Bruz.

Vendredi 8 décembre 2023 à 20h30 / Dès 5 ans, 45 min / Billetterie

Que deviendrait notre monde si même les anges ne pouvaient plus voler ? Dans un monde froid où les machines tyrannisent des êtres formatés, Raphaëlle Boitel convoque des anges tombés du ciel, coincés dans l’ironie du monde : La chute des anges. Ils aspirent à s’élever dans un environnement étriqué, métallique, mécanique. La nature a perdu ses droits, un sol brûlé sous un ciel gris. Mais le désir et l’envie de vivre sont plus forts que tout. À la croisée du cirque, de la danse, du théâtre et du cinéma, ce spectacle nous dévoile une dystopie qui donne à voir, d’un œil futuriste, notre monde actuel. Une ode à la liberté pleine de fantaisies ténébreuses et de drôleries cruelles, ce spectacle est un chant d’émancipation, un appel d’air, une échappée vers la lumière.

La compagnie de l’Oublié(e), créée et dirigée depuis 2012 par la metteuse en scène et chorégraphe Raphaëlle Boitel, mêle différentes disciplines artistiques : théâtre, cirque, danse, musique et cinéma à travers un travail de lumière ciselé et un univers poétique.

Elle renouvelle les disciplines traditionnelles en imaginant de nouveaux agrès notamment aériens.

La Chute des Anges de la Cie l’Oublié(e), au Centre culturel Jacques Duhamel, 2 rue de Strasbourg, 35500, Vitré

Mardi 12 décembre 2023 à 20h30 / Dès 10 ans, 1h10 / Billetterie

Après vingt-cinq années passées sur ce terrain qu’ils ont baptisé « Campement Dromesko », Lily et Igor du Théâtre Dromesko s’apprêtent, avec plaisir et complicité, à en transmettre les clefs à Ay-Roop. L’occasion, lors d’un dernier tour de piste à la Ferme du Haut Bois, de découvrir trois spectacles : Parastos pour Dromesko (complet), Tierra de Nadie et L’Oral et Hardi.nPour cet événement, le Théâtre Dromesko invite Ay-Roop à présenter Ignis de Nicolas Fraiseau (étape de travail).

Nicolas Fraiseau a le désir de créer un espace où l’Homme se rencontre avec le feu. De quelle manière s’y confronte-il ? Que lui offre-t-il ?

De l’espace intime aux interactions avec différentes matières, Ignis pourra emmener les spectateurs vers un état contemplatif et absolu ; pour une ode aux états de la matière feu.

Programmation Dromesko

Parastos pour Dromesko Jeudi 14 décembre à 20h

Vendredi 15 décembre à 19h : Tierra de Nadie / à 20h : Ignis (programmation AY-ROOP) / à 21h : Parastos pour Dromesko

Samedi 16 décembre à 19h : Tierra de Nadie / à 20h : Ignis (programmation AY-ROOP) / à 21h : Parastos pour Dromesko

Dimanche 17 décembre à 17h : L’Oral et Hardi

Campement Dromesko, Saint-Jacques-de-la-Lande / En partenariat avec Les Tombées de la Nuit

Billetterie

Au théâtre de la Paillette, le spectacle Goupil et Kosmao de la Cie Monstre(s) se jouera les 20 et 21 décembre 2023, ainsi que des ateliers adultes/enfants. Dans la pure tradition des numéros de cabaret, le grand magicien Kosmao s’avance avec son assistant Goupil. Les tours de magie s’enchaînent mais la mécanique va se gripper car Goupil est un assistant rebelle. Il faut dire qu’il était d’abord un renard, puis une écharpe avant de faire ce métier. Dans un duo comique classique, la magie nous fait basculer progressivement dans un univers de film d’animation qui se joue sous nos yeux. Un hommage aux classiques de Tex Avery et des studios Pixar.

Dresseur de fantôme, enchanteur de loup, Étienne Saglio articule son travail autour de la manipulation d’objets, de la marionnette et de la magie. Il est une référence incontournable de la magie nouvelle. Cultivant le sens du mystère, il développe des propositions artistiques empreintes d’un lyrisme brut. Chacun de ses spectacles est un voyage dans un monde magique où nos repères tanguent et nos esprits peuvent enfin s’évader. Ay-Roop accompagne et soutient les projets d’Étienne Saglio depuis 2008.

Atelier adultes / enfants autour de la magie avec Quentin Cabocel, interprète de Kosmao, dans Goupil et Kosmao le mercredi 20 décembre à 16h15 à La Paillette, 35000 Rennes / Dès 8 ans, tarifs : 5 / 2,50 €

Goupil et Kosmao de la Cie Monstre(s) au Théâtre de la Paillette le mercredi 20 décembre à 15h et le jeudi 21 décembre à 19h

À partir de 5 ans, 30 min / Billetterie

L’univers de liesse, de faste et de grotesque d’un carnaval italien au milieu du XVIIe siècle, voici ce qui a inspiré la création du Carnaval Baroque du Poème Harminque, de Vincent Dumestre. C’est la rencontre entre acrobates, jongleurs, mimes, chanteurs et musiciens d’aujourd’hui qui a permis de restaurer l’énergie créatrice de la fête carnavalesque. L’absence de trame narrative unique fait se développer et se fondre dans l’énergie globale du spectacle les différentes étapes d’un carnaval. En résulte un spectacle inclassable, qui se situe à la croisée de plusieurs disciplines artistiques, se nourrissant des musiques populaires improvisées, du mime et de la danse baroque, de la commedia dell’arte.

Formé en 1998, cet ensemble de musiciens, réuni autour de son directeur artistique Vincent Dumestre, est dévoué à l’interprétation des musiques des XVIIe et XVIIIe siècles. Rayonnant sur la scène française comme internationale, l’ensemble témoigne par ses programmes inventifs et exigeants d’une démarche éclairée au cœur des répertoires et d’un travail approfondi sur les textures vocales et instrumentales. Il s’enrichit des autres disciplines artistiques qui l’entoure, comme ici dans Le Carnaval Baroque, ce qui le rend réellement singulier dans le paysage baroque d’aujourd’hui.

Le Carnaval Baroque du Poème Harmonique, à l’Opéra de Rennes Place de la Mairie, 35000 Rennes

Samedi 30 décembre à 18h / Dimanche 31 décembre à 16h / Mardi 2 et mercredi 3 janvier à 20h / À partir de 7 ans, 1h20 / Opéra chanté en italien et surtitré en français / Billetterie

Retrouvez toute la programmation 2023 – 2023 de la Saison Cirque d’Ay-Roop