Rennes. Au P’tit Blosneur organise une Semaine d’Hiver au profit des habitants du Blosne

Du 8 au 16 décembre 2022, l’association « Au P’tit Blosneur » lance la 4e édition de sa « Semaine d’Hiver ».

La « Semaine d’Hiver » célèbre la fin de l’année au Blosne

Durant dix jours, Rennes. Au P’tit Blosneur propose aux habitants du quartier de célébrer la fin de l’année ensemble. Entre animations, ateliers de cuisine, concerts et moments de partage, cette Semaine d’Hiver s’annonce joyeuse et fédératrice pour la vie du quartier du Blosne. Deux événements sont notamment au programme : un Bingo Solidaire et un Marché d’Hiver.

Organisation d’un Bingo Solidaire avec l’association de quartier « Au P’tit Blosneur »

Dans le cadre de la « Semaine d’Hiver », un Bingo Solidaire à prix libre est organisé le samedi 10 décembre. Cette animation est soutenue par des commerçants et des associations du Blosne et de la ville de Rennes. De nombreux lots sont à gagner pour ravir petits et grands : places de spectacles de danse, séances de cinéma, livres, ballotins de chocolats, parfums et bien d’autres cadeaux. C’est l’occasion de se prêter au jeu en famille ou entre amis et de célébrer la fin d’année ensemble, dans une ambiance chaleureuse et festive.

Un Marché d’Hiver solidaire au cœur du Blosne

Le dimanche 11 décembre sera rythmé par une animation spéciale : un Marché d’Hiver mettant à l’honneur des producteurs locaux et des structures du quartier. Au programme de cet événement : un atelier cuisine, des objets de seconde-main vendus à prix libre, une chorale et une troupe de théâtre d’improvisation ! Exposants et habitants pourront profiter ensemble des mets préparés le matin par les bénévoles de l’association.

Au P’tit Blosneur : une association de quartier qui rassemble les habitants

Au P’tit Blosneur a vu le jour en 2016. La structure se veut être un lieu vecteur de rencontres et d’échanges pour les habitants du Blosne. Ainsi, on peut y préparer à manger ensemble, profiter d’un repas partagé, s’initier à la couture, ou encore prêter sa voix à la chorale de l’association. Véritable incubateur de quartier, Au P’tit Blosneur aussi aux enjeux environnementaux actuels liés à la protection de l’environnement et à la démocratie alimentaire.

Programme détaillé

Jeudi 8 décembre

Atelier produits naturels 14h – 16h

Chorale Breizhipotes – AuP’titBlosneur

19h30

Vendredi 9 décembre

Atelier cuisine et repas avec le Centre de Santé

10h30 – 13h

*Visite du pré des Cols Verts 13h30 – 15h30

Samedi 10 décembre

Disco Soup et dégustation avec Merci Babeth !

9h30 – 13h30

Bingo 14h30 – 17h30

Dimanche 11 décembre

Atelier Cuisine 9h30 – 12h

Repas prix libre 12h-14h

Marché d’Hiver : producteurs locaux et structures du quartier

14h30 – 17h30

Chorale à 17h

Lundi 12 décembre

*Visite du Triangle 14h – 16h

Mardi 13 décembre

Atelier cuisine avec AMISEP 9h30 – 12h

Repas partagé 12h – 14h

Mercredi 14 décembre

Atelier Crêpes 10 – 12h

Atelier Tawashi (éponge écologique)

14h – 16h

Vendredi 16 décembre Jeudi 15 décembre

Atelier couture jeux de société et cartes

14h – 16h

Vendredi 16 décembre

Ateliers cuisine 10h – 12h et 14h30 – 17h

Repas partagé 12h – 14h

*Spectacle au Triangle 14h – 15h30

Fête de clôture 18h – 20h