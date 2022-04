Rennes au pluriel 2022 : rendez-vous de la diversité culturelle

Jusqu’au vendredi 28 mai 2022, Rennes au Pluriel, le rendez-vous de l’égalité et de la diversité culturelle, revient en présentiel. Au programme de cette septième édition : conférences, spectacles, exposition et rencontres autour de la lutte contre les discriminations, de la promotion de la diversité culturelle et de la visibilité des minorités dans l’art et la société.



La septième édition de Rennes au Pluriel débutera le 10 mai. Le rendez-vous de l’égalité et de la diversité culturel s’étendra jusqu’au 21 mai. La programmation invite à prendre un temps de recul, à réfléchir à notre histoire collective et à développer les imaginaires. Elle a été co-construite avec des associations, collectifs et institutions, qui grâce à leur capacité d’adaptation et leur créativité, ont permis de proposer une nouvelle fois un agenda riche et diversifié de 24 propositions.

SOIRÉE D’OUVERTURE MARDI 10 MAI JOURNÉE NATIONALE DES MÉMOIRES DE LA TRAITE, DE L’ESCLAVAGE ET DE LEURS ABOLITIONS Hôtel de Ville → 18h30

La cérémonie d’ouverture de Rennes au Pluriel est une invitation à venir découvrir la cinématographie de Sarah Maldoror et un hommage à l’engagement de la réalisatrice disparue en 2020. Deux films seront projetés :

↳ Leon G. Damas – 1994 – 23 min

Le portrait du poète guyanais, l’un des fondateurs du mouvement de la négritude, aux côtés de Césaire et Senghor.

↳ Monangambééé – 1969 – 17 min

Le premier film de la réalisatrice avec une musique du Chicago Art Ensemble (free jazz).

SARAH MALDOROR

La voix des persécutés et des insoumis, la cinéaste Sarah Maldoror, pionnière du cinéma panafricain s’est éteinte le 13 avril 2020 des suites du coronavirus. Son œuvre cinématographique lumineuse de plus de 40 films, est le reflet d’une vaillante combattante, curieuse de tout, généreuse, irrévérencieuse, soucieuse de l’autre qui porta glorieusement le poétique au-delà de toutes frontières. Née le 19 juillet 1929, d’un père guadeloupéen (Marie-Galante) et d’une mère du Sud-Ouest (Gers), elle choisit le nom d’artiste de Maldoror en hommage au poète surréaliste Lautréamont. Toute sa vie, ses actes et ses choix seront un écho à ce premier geste.