Rennes. Découvrez l’atelier de création de Valentin Bougeard

Le fournil de la patisserie jaune auparavant sis 51 rue Guéhenno, près de la Fac de Droit, n’est plus, ce local encombré a laissé place à une magnifique atelier d’artiste conçu par l’artiste Valentin Bougeard.

Ancien Fournil de 1943 encore en activité il y a peu, l’artiste sous le charme, en fait l’acquisition en 2021. C’est une évidence, il souhaite rapidement en faire son lieu d’expression et lui donner une nouvelle âme faisant écho à son travail plastique. Un lieu riche en matériaux nobles… la ferronnerie, la porcelaine, le staff. Il souhaite conserver l’authenticité du bâtiment, comme la cheminée en brique rouge de l’ancien four à pain, qui traverse la bâtisse tel un immense poumon central. Lieu vivant et original, il permet à l’artiste, d’accueillir sur rendez vous, clients et divers projets…

Plasticien Breton, Architecte d’intérieur de métier, passionné de Design, de Mode et d’Artisanat, Valentin Bougeard exerce parallèlement la pratique du graffiti depuis 20 ans. En 2015, cette mixité de travail et d’inspiration l’amène petit à petit à vouloir les fusionner. Progressivement, il développe une pratique singulière et expressive, qui casse les codes, un cocktail explosif travaillé comme une ligne de haute couture fraichement dessinée pour son prochain défilé.

L’atelier de Valentin Bougeard est situé à Rennes au 51 rue Jean Guéhenno

51 rue Jean Guéhenno – 35700 Rennes

06 59 98 98 13

bougeardm@numericable.fr

22-24 septembre 2023 : porte ouverte d’Atelier d’Artiste (par Rennes Métropole)