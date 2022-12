Rennes. Atelier Papi organise son premier marché de créateurs

Atelier Papi organise son premier marché de créateurs, un marché artisanal avec 15 créateurs. À chiner des sérigraphies, des vêtements, des objets d’art et d’artisanat, créer par des artistes locaux pour les fêtes de fin d’années ! L’occasion de trouver des cadeaux tout en soutenant la création émergente. 17 et 18 décembre sur place entrée libre.

SHOP ATELIER PAPI

Vous pourrez retrouver les derniers drops mais aussi certaines pièces des anciens! Toujours co-créées avec des artistes, on aura des prints et vêtements bio, responsables et solides à vous proposer.

Plus de détails sur les artistes:

★ Etienne Dessin / Prints

★ Carla Bonavent / Prints, textiles

★ Carol Mariet / Prints

★ Shad (Collectif GRIBZ) / Prints

★ Audrey Bertoia / Prints

★ Lora Dize / Tirages photos

★ Elise D. Barthes / Bijoux

★ Elsa Bozec / Céramique

★Totem Savon / Savonnerie artisanale

★ Fripe Tonik / Friperie itinérante

★ Emmanuelle Cassot / Céramique, prints

★ Jodie Camus / Teinture végétale, textile

Dans la Zone / DJSET (Break, deep)-SAMEDI 17 DECEMBRE: 19h – 22h

★ COSM

★DIMMÄ

The Roof Rennes-Hôtel Dieu 2 rue de l’Hôtel Dieu 35000 Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

samedi 17 décembre – 13h00 à 18h00

dimanche 18 décembre – 13h00 à 18h00

https://www.instagram.com/atelierpapipapi/