Rennes. L’asso Bourg l’Évêque fête ses 50 ans

Samedi 26 et dimanche 27 novembre, les Rennais sont invités à fêter l’anniversaire de l’asso Bourg L’Evêque.

L’association du Bourg L’Evêque fête ses 50 ans sur le thème des années 70’s, c’est l’occasion de fêter cet événement ensemble et de partager un moment de convivialité.Musique, Arts, Théâtre, etc. Toutes les activités seront représentées pour vous divertir. Sur le thème des années 70 : sortez vos paillettes, sequins, jeans, fleurs, perruques et pattes d’eph !

Samedi 26 novembre, à l’association du Bourg L’Évêque : de 17h30 à 22h

> 17h30-17h50 : Chorale Vibration (A capella)

> 17h50-18h00 : concert d’instruments (Piano, saxophone,violon)

> 18h00-19h30 : Stand-up et Match D’improvisation

> 19h30-19h45 : Chorale de Bourg L’Évêque

> 20h : Gâteau d’anniversaire 50 ans et apéro + KARAOKÉ

Dimanche 27 novembre, au Théâtre de l’ADEC : de 16h30 à 18h30

> 16h30 : Accordéon

> 16h40 : Chorale Matriochka en Bigouden

> 17h : Groupes Pop-Rock

> 17h30 : Pièce de théâtre « Ces années-là »

> 17h45 : Jazz-Funk Blues « Papupapri »

> 18h : Blues avec « CCCTrio »

> 18h20 : Chorale « Broadway French »

> 18h30 : Apéro d’anniversaire

Association du Bourg l’Evêque

16 Rue Papu, 35000, Rennes

­