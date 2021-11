RENNES. L’ASSO 97MM PROJETTE LA MINI-CONVENTION CINÉPHILE AU BAR LES MILLE POTES

Fort du succès de leur première édition en 2019, l’association 97mm, en partenariat avec le bar Les Mille Potes, revient pour la deuxième édition de la Mini Convention cinéphile de Rennes, dimanche 21 novembre 2021. Des exposants proposeront des produits autour du cinéma, mais pas seulement… Cinéphiles ou curieux, tous sont conviés à ce temps d’échanges et de rencontres.

Rennes possède déjà sa convention de tatouage, son salon du vintage, du vinyle, pourquoi n’aurait-elle pas sa mini-convention cinéphile ? Pour la deuxième fois en trois ans, un virus étant passé par là entretemps, c’est ce que propose l’association 97mm, dimanche 21 novembre 2021. L’équipe donne rendez-vous aux cinéphiles affirmés qui cherchent un nouveau trésor à acheter à leur collection, mais également un curieux. Plus qu’un événement dédié à la vente, la convention est avant l’envie de créer un temps de rencontres autour d’une même passion.

L’association 97 mm ou la cinéphilie à Rennes

Pas peu fiers du festival Court-Métrange, du festival national du film d’animation, ou encore Court en Betton et Travelling, les habitants de la ville de Rennes, et sa métropole, sont particulièrement sensibles au monde du cinéma dans toute sa diversité. Consciente de ce bouillonnement cinéphilique qui parcourt nos rues et habitent nos maisons, l’association 97mm, créée en 2018 par des cinéphiles confirmés, promeut la diffusion du cinéma de genre et de patrimoine, et la cinéphilie au sens large. Au nombre d’une dizaine, l’équipe tente, avec les petits moyens dont elle dispose, de proposer des événements dans divers lieux partenaires, notamment des bars indépendants de la ville. Ils ont également déjà collaboré avec le festival Stunfest, le festival du jeu vidéo de Rennes, et Cinémaniacs, le cinéma-club étudiant. « Aller dans les bars était une manière de commencer à créer des événements, mais aussi de proposer des rencontres dans des lieux chaleureux et familiaux », souligne Ronan, secrétaire de l’association.

En partenariat avec plusieurs bars, 97mm avait notamment mis en place des boîtes à dvds, sur le même concept que les bibliothèques partagées. L’association invitait les donneurs à insérer une petite critique à l’intérieur du boîtier afin de créer une interaction et un échange, même indirect. Leur initiative a malheureusement été rendue invisible par la période que le monde vient de traverser, les bars, à l’instar d’autres lieux sociaux et de la vie nocturne, étant parmi les premiers endroits à fermer et pendant le plus longtemps.

Un de leurs partenaires de prédilection n’est autre que le bar Les Mille Potes, lieu d’accueil de leurs soirées « Quizz affiches », mais surtout de la première édition de la mini-convention cinéphile, en 2019. Tous deux réitèrent l’aventure avec une deuxième édition, dimanche 21 novembre 2021, avant la vente de ce dernier, le 30 novembre prochain. « Beaucoup de festivals de cinéma existent à Rennes et alentour, mais encore aucun événement de ce type », déclare Ronan, et propriétaire de la boutique de dvds Odyssée, sise rue le Bastard. « Il y a d’ailleurs peu d’événements comme ça en France, peut-être le salon du dvd à Lyon qui est un grand événement. Alors qu’en Hollande ou en Belgique, des salons et des brocantes rassemblent beaucoup de cinéphiles. »

Le but de l’événement n’est pas seulement de vendre, mais aussi de se rencontrer. Une invitation aux passionnés en tout genre, de la ville et de la région pour un temps d’échange de biens, d’informations et de connaissances. « C’est aussi l’intérêt d’organiser la convention dans un bar. Le lieu est certes petit, mais justement, les personnes peuvent prendre le temps de discuter et de se rencontrer autour d’un verre », précise Ronan.

Aux exposants particuliers s’ajoutent des associations et professionnels. « La première année, on a eu de très belles surprises. Un des particuliers vendaient des affiches assez rares, de super qualité. Juste voir cet étal valait le déplacement », raconte Ronan. Et Willy de rajouter, « Sans compter sur l’Arvor venu vendre ses affiches. »

La mini convention cinéphile est également un moyen de montrer que le support physique n’est bel et bien pas mort. Alors qu’Internet nous abreuve chaque jour d’une multitude de contenus, accessibles sans la moindre difficulté, le support physique reste, sûrement étonnement pour certains, l’objet préféré des férus de cinéma. « Beaucoup de cinéphiles sont aussi des collectionneurs et veulent le film dans la meilleure qualité et la meilleure copie qui soit », précise Willy. « Et on a la chance en France d’avoir pleins d’éditeurs indépendants, comme Rimini Editions qui sera présent. » Le Cinéma est mort devrait également réaliser une émission sur place, diffusée sur Canal B.

Organisée par des passionnés soucieux de partager leur sensibilité pour le cinéma au plus grand nombre, nous ne pouvons que souhaiter à cette belle initiative de grandir et de se développer. L’association 97mm recherche par ailleurs activement de nouveaux adhérents pour les aider sur la route cinéphilique, n’hésitez pas à les contacter pour plus de renseignements.

Les places pour exposer se font rares, mais il n’est pas trop tard, les inscriptions restent ouvertes et se font au bar Les Mille Potes, de 18h30 à 20h. Renseignements par message privé sur leur page Facebook ou par mail (asso97mm@gmail.com).

Entrée visiteur : 1€ (gratuit moins de 12 ans) / Pass sanitaire obligatoire



Adresse

Mille Potes

4 Boulevard de la Liberté, 35000 Rennes



Coordonnées : asso97mm@gmail.com

Événement Facebook