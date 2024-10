Rennes. L’artiste WAR! raconte sa ville sauvage dans un livre

WAR! ou la ville sauvage, premier livre de l’artiste street-art le plus connu de Rennes, paraîtra le 31 octobre 2024 aux éditions Ouest-France. Habillée du célèbre suricate du canal Saint-Martin, la couverture dissimule un trésor photographique qui raconte la vie artistique et les réflexions du mystérieux artiste.

Il est sans doute l’artiste le plus mystérieux de la ville rouge, « entre super-héros et guerillero mystique qui « sème des graines de poésie dans le béton de notre époque » », mais si vous êtes du coin, vous n’avez pas pu échapper à son travail. Les coquelicots de Saint-Hélier ? Les hermines du Stade Rennais ? Le suricate du canal Saint-Martin ? L’érable de la rue Saint-Malo ? Tous ces animaux que nous côtoyons au quotidien, c’est lui. Figure incontournable de l’art urbain en Bretagne, WAR! met en scène la faune et la flore, muni de ses rouleaux et perches télescopiques, depuis plus de trente ans. Au fil des années, l’homme issu de la scène graffiti des années 90 s’est approprié les recoins et façades de la ville et les magnifie avec son bestiaire, sa nature et ses mots. En donnant une matérialité à ces sujets, WAR! exprime picturalement ce qui l’intéresse – la nature, l’écologie, mais aussi l’amour. Il interpelle dans cri de guerre poétique.

Chacun de ses « murs » est un événement. Masqué de pied en cape, il joue avec son anonymat et la performance. Rappelons-nous de celle faite pour le MUR de Rennes : combien de WAR! y avait-il ? Lequel était le vrai ?

Dans un équilibre entre les textes de l’historien de l’art et spécialiste du street art Cyrille Gouyette et ceux de WAR!, le livre nous plonge dans la carrière de l’artiste, et ses réflexions. Au fil des 224 pages, 200 photographies, signées Alain Amet, racontent l’histoire de War ! à travers ses œuvres que la population rennaise ne connaît que trop bien.

Une rencontre-dédicace est prévue au Couvent des Jacobins à Rennes samedi 19 octobre de 10h30 à 13h et de 14h30 à 17h30 et le dimanche 20 de 14h à 17h.

War ! ou la ville sauvage. Préface de Cyrille Gouyette. Éditions Ouest-France. 224 pages. Prix : 39 €. Parution : 31 octobre 2024.