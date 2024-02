Ville de Rennes lance deux appels afin soutenir la création contemporaine et les artistes dans la diversité des esthétiques, des parcours et des formes d’expression. Le premier est dédié aux artistes-auteurs résidant à Rennes, qu’ils soient reconnus ou émergents, et le second aux structures d’accueil de résidences.

Ces deux dispositifs de soutien sont renouvelés chaque année, en cohérence avec les engagements du mandat municipal. Ils sont ouverts jusqu’au 15 avril 2024.

Le soutien de la Ville de Rennes à la création individuelle s’exprime depuis une trentaine d’années par l’octroi de bourses d’aide à la création pour les artistes-auteurs. L’enveloppe historiquement dédiée au secteur des arts visuels (15 000 €) a été portée à 50 000 € en 2021, dans un objectif d’ouverture à d’autres disciplines (arts vivants, musique, littérature…) et une priorité affirmée aux plasticiens.

Pour plus d’informations sur le dispositif, les critères de sélection et les modalités de candidature, cliquer sur ce lien.

La Ville de Rennes renouvelle également son souhait d’accompagner les projets portés par des lieux structurants du territoire, reconnus pour leur capacité à accompagner la création et les équipes artistiques. Le dispositif d’aides à l’accueil de résidences artistiques est ainsi reconduit en 2024. Il est ouvert à tous les champs disciplinaires (arts visuels, spectacles vivants, etc.) dans le cadre de premières collaborations pour des résidences « classiques » (création, reprise), des temps de recherche et d’expérimentation ou des temps collectifs de formation, d’échanges au cours de la saison 2024-2025.

Pour plus d’informations sur le dispositif et les modalités de candidature, cliquer sur ce lien.

Les dossiers sont à déposer sur le portail associatif.

Dans le cadre de sa politique de développement durable, la Ville de Rennes demande aux acteurs de s’engager dans une amélioration continue de leurs pratiques et à un socle de gestes éco-responsables et éga-responsables. Adapté aux réalités de chacun, le dispositif d’éco-responsabilité et d’éga-responsabilité porte une ambition collective avec le double objectif de préserver les ressources et la qualité environnementale du territoire d’une part, et de favoriser partout l’égalité des femmes et des hommes, ainsi que de lutter contre toutes formes de discriminations liées au genre des personnes, à une situation d’handicap ou à une origine ou couleur de peau d’autre part. Lors de l’instruction des dossiers de réponse aux appels à projets, une attention particulière sera portée à la mise en œuvre de ces engagements.

Mise en lumière du parcours de Morvandiau, artiste-auteur établi à Rennes ayant bénéficié d’une bourse d’aide à la création de la Ville en 2023

Né en 1974 à Rennes, Luc Cotinat, dit Morvandiau, est un auteur de bande dessinée, illustrateur et dessinateur de presse. Autodidacte au sein de la dynamique éditoriale alternative du début des années 90, Morvandiau a fait ses premiers pas comme dessinateur en créant le fanzine Kalemia sur le Tanganyika. Ses œuvres (Morvandiau cherche comment arrêter de mourir, Mémoires d’un commercial, Le Cid, pour n’en citer que quelques-unes) sont empreintes de satire sociale. Cet humour corrosif se retrouve dans les pages des nombreux titres de presse avec lesquels il a collaboré : Marianne, Les Inrockuptibles, Le Tigre, Le Mensuel de Rennes, etc. En 2007, il publie D’Algérie (réédité en 2020), une enquête sur ses origines pied-noir et en 2020, Le Taureau par les cornes, un récit autobiographique sur le handicap et l’altérité.

Il a cofondé plusieurs manifestations culturelles autour de la bande dessinée (Périscopages entre 2001 et 2011) et Spéléographies, biennale des écritures (depuis 2015) à Rennes et a été commissaire de nombreuses expositions en France.

Auteur d’une thèse en arts plastique intitulée « L’art de la contrebande – Une cartographie de la bande dessinée alternative francophone (1990-2015) », il enseigne également à l’Université Rennes 2.

Morvandiau a bénéficié d’une bourse d’aide à la création de la Ville de Rennes pour un montant de 3 000 € en 2023 afin de mener à bien un projet d’essai critique intitulé La Contrebande, 30 ans de bande dessinée alternative francophone.

Pour conclure, voici quelques noms d’artistes-auteurs ayant bénéficié de bourses d’aide à la création en 2023. Ce panel illustre la diversité des esthétiques et formes d’expression soutenues :

· Bérengère Amiot (designer) ;

· Charles Torris (jeu vidéo, musique) ;

· Corentin Doucet (cinéma, audiovisuel) ;

· Xavier Lissilour (illustration, bande dessinée) ;

· Jesse Lucas (musique, documentaire) ;

· Rika Tanaka (artiste plasticienne) ;

· Clara-Luce Pueyo (écriture théâtrale).

Quelques noms de structures qui ont accueilli des résidences en 2023 :

· 40mcube (arts visuels) : résidence d’Elvia Teoski dans les prairies Saint-Martin ;

· CCNRB (danse) : Mounia Nassangar – Stuck ; Mackenzy Bergile – Autotherapie ; Filipe Pereira Da Silva – Recherche en cours ;

· Antipode (musiques actuelles) : Baäst, résidence scénique ;

· MJC Grand Cordel (théâtre) : Compagnie Treize dixième en Ut, Debout ! Les combats féministes à Rennes, 1965-1980.