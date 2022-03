RENNES S’ANIME AU RYTHME DES ANNÉES FOLLES

À l’occasion du centenaire de l’inauguration des décors de l’Hôtel de Ville (1922), commandés à des artistes formés à l’école régionale des beaux-arts de Rennes, le Musée des beaux-arts organise jusqu’au 7 mai 2022 une exposition consacrée à la vie artistique rennaise dans les années 1920 intitulée RENNES 1922 (voir notre article). La ville et ses artistes, de la Belle époque aux Années folles.

La Ville de Rennes s’associe à cet anniversaire en mettant à l’honneur tout au long de l’année, l’urbanisme, l’architecture et les beaux-arts à Rennes dans les années 1920, dont les traces sont encore nombreuses dans la ville. Une programmation hors-les-murs ouverte à tous, ponctuée de concerts, visites guidées et animations pour mettre en lumière le riche patrimoine des Années folles, permettre aux Rennaises et Rennais de le (re)découvrir et valoriser l’histoire de la ville à cette époque.

Temps forts de la programmation “1920, Rennes dans les Années folles”

Le Musée des beaux-arts accueille jusqu’au 7 mai 2022 deux expositions pensées de manière complémentaire :

RENNES 1922. La ville et ses artistes, de la Belle époque aux Années folles (voir l’article)





André Devambez. Vertiges de l’imagination



En écho à ces deux expositions, de nombreux événements associés mettent en valeur la culture et le patrimoine de l’entre-deux-guerres à Rennes (conférences, films, musiques, balades architecturales…).

Conférence sur la construction à Rennes dans l’entre-deux-guerres

La conférence présente la politique d’aménagement de Rennes entre les deux guerres, à travers les documents conservés aux Archives municipales.

Par Benjamin Sabatier, chargé de cours et chercheur associé, Université Rennes-2. Benjamin Sabatier a fait sa thèse sur l’architecture et l’urbanisme à Rennes dans la première moitié du 20e siècle.

Jeudi 7 avril à 18h, Archives de Rennes, gratuit.

Cycle de conférences sur les années 1920

Ce cycle de conférences accompagne les expositions du Musée des beaux-arts et invite les auditeurs à découvrir l’histoire de l’école régionale des beaux-arts, de ses élèves et professeurs et de leur production artistique toujours très présente dans le paysage de la ville d’aujourd’hui.

Par Guillaume Kazerouni, commissaire de l’exposition RENNES 1922.

Mercredi 30 mars, 6 avril, 27 avril et 4 mai à 18h30, École européenne supérieure d’art de Bretagne, gratuit.

Projection de Métropolis de Fritz Lang (1927)

En présence de Guillaume Kazerouni, commissaire de l’exposition RENNES 1922.

En partenariat avec le Musée des beaux-arts.

Jeudi 31 mars à 20h, Cinéma du Théâtre national de Bretagne.

Opéra Rennes 1922

En écho à cette « année 1922 », le Chœur de chambre Mélisme(s) présente un concert qui replonge le public dans le répertoire présenté à l’Opéra de Rennes à cette période : un florilège de titres et une place importante accordée aux ouvrages légers. Un concert gala composé par Gildas Pungier d’après les registres des Archives municipales.

Mardi 31 mai à 20h, Opéra de Rennes.

De nombreux événements sont également prévus jusqu’à l’été et l’automne. La programmation est régulièrement enrichie sur le site 1920.rennes.fr et découvrez-la également ici :