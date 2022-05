Rennes. Découvrez les nouvelles anciennes Cartoucheries le 7 mai

Samedi 7 mai 2022, à 15 h, au 17, rue de la Guibourgère à Rennes aura lieu l’inauguration des anciennes Cartoucheries après travaux.

Ce projet, lauréat de la saison 2 du Budget participatif et porté par l’Asso. Des Cartoucheries, sera cogéré en partenariat avec la Ville de Rennes.

À l’origine destinées au stockage des munitions, les Cartoucheries sont un ensemble de murs en briques et pierre, sans toit. Le lieu est devenu, en quelques années, un lieu convivial, festif et emblématique du quartier. Le projet a permis de rénover en partie ces espaces tout en préservant leur aspect original.

La structure comprend désormais une salle principale de 80 m2 propice à l’organisation d’évènements associatifs, et également une grande cuisine qui sera utilisée par le café associatif, mais aussi pour des ateliers cuisine. Le lieu offre également des espaces extérieurs : espace barbecue, jardin, espace “friche” réservé aux enfants, gradins, etc.

Cette inauguration est l’occasion de découvrir ce tiers-lieu atypique, ouvert pour l’accompagnement de tous les projets et en priorité à ceux des habitants et structures des quartiers Cleunay, Arsenal-Redon et La Courrouze.

En présence de Xavier Desmots, adjoint délégué à la Démocratie locale et à la participation citoyenne, Cégolène Frisque, conseillère délégué aux quartiers Cleunay, Arsenal-Redon, La Courrouze, et Mathieu Aufort, Président de l’Asso. des Cartoucheries.