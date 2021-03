RENNES. ANAÏS RALLO ET WAVER EXPOSENT AU SALON

L’illustratrice Anaïs Rallo et Mathieu DK, fondateur de la jeune marque textile Waver, exposeront ce weekend au Salon, un nouveau tiers-lieu rennais dédié aux jeunes créateurs. C’est l’occasion de découvrir leur univers respectif et le fruit de leurs collaborations.

Ce weekend, rendez-vous au Salon, 12 rue Dupont des Loges dans le quartier de la petite Californie à Rennes. Le Salon est un tiers-lieu dédié aux créateurs lancé en octobre 2020, tantôt disquaire, boutique éphémère, espace de travail et lieu d’exposition. Le 13 et 14 mars, deux jeunes artistes rennais y présentent leur production, Anaïs Rallo et Mathieu DK.

Tous deux DJs impliqués respectivement dans le collectif La Rennes des Voyous et le label Electronic Consortium, ils sont aussi créateurs. Anaïs Rallo est designer graphique et illustratrice. Elle a travaillé pour de nombreux événements culturels, tels les Trans Musicales de Rennes, le festival Terraforma à Milan, les soirées Oll Korrect à Hamburg. Elle a aussi pratiqué la microédition et conçu l’identité visuelle du collectif rennais ÖND. Ce n’est pas tout à fait sa première collaboration avec Mathieu DK, puisqu’elle a aussi réalisé les dernières pochettes de son label. Ce weekend, elle exposera affiches et fanzines tirés de son univers visuel expressif, au trait élancé et aux aplats de couleurs vives. On y observe un mélange d’éléments de la nature et de corps humains aux membres déformés, faits des courbes du crayon.

Pochette de la compilation Introspective Vision, parue sur Electronic Consortium en décembre 2020.

« The Women’s bath », Anaïs Rallo.

« Windy Day », Anaïs Rallo.

« Fire Leaves », Anaïs Rallo.

Édition Primal Poetry, Anaïs Rallo.

Aux côtés de l’illustratrice, on retrouvera aussi la ligne de vêtements Waver, conçue par Mathieu DK, et exposée pour la première fois. Jeune marque rennaise streetwear, elle se veut un croisement de l’esthétique des sports de glisse, skate, surf, et de celle des vêtements de « teuf ». C’est-à-dire au style décontracté, à la coupe confortable et faits de matière solide. À cette occasion, Mathieu DK présentera trois nouveaux modèles, dont deux collaborations avec Anaïs Rallo. Il faudra se rendre sur place pour découvrir ces nouveautés.

Waver.

Waver

Le Salon ouvre ses portes de 9 h à 18 h samedi 13 et dimanche 14 mars.

Anaïs Rallo : Facebook / Instagram

Marque de vêtements Waver : Facebook / Instagram

Le Salon : Facebook