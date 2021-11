RENNES. SALON D’ART ET D’ARTISANAT D’AMNESTY INTERNATIONAL LES 4 ET 5 DÉCEMBRE

Amnesty International Rennes organise les 4 et 5 décembre à la Halle Martenot un salon où environ 80 artistes et artisans (peintres, bijoutiers, sculpteurs, graphistes..) proposeront au public rennais des oeuvres originales. Entrée gratuite.

Afin de faire connaître l’action d’Amnesty International et contribuer à son financement, les groupes rennais d’Amnesty International organisent chaque année une exposition-vente d’art et d’artisanat. Les rennais y trouveront des cadeaux de Noël mais aussi des pétitions pour la défense des droits humains et des publications éditées par Amnesty.

Plus de 80 exposants proposent peintures, sculptures, poteries, vêtements, bijoux, objets décoratifs… pour des cadeaux de Noël originaux.

* Table de presse avec des pétitions en faveur des droits humains et des

livres publiés par Amnesty.

* Buvette (boissons chaudes, gâteaux, sandwiches…).

* Entrée libre.

L’organisation sera bien sûr adaptée aux conditions sanitaires en vigueur.

Adresse

Halle Martenot

Place des Lices

Coordonnées

rennes1@amnestyfrance.fr

0781739465

