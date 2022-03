RENNES. L’AMÉNAGEMENT DES QUAIS DE VILAINE, RÉPUBLIQUE ET DU PALAIS DU COMMERCE DÉBUTE

La Ville de Rennes adopte le projet de découverte de la Vilaine à l’emplacement du parking et propose un programme d’aménagement étendu aux abords du Palais du Commerce : placette Joffre, rues Joffre, Pré-Botté et Nemours.

Missionné pour réfléchir au devenir des ouvrages de couverture de la Vilaine, un jury citoyen a présenté ses travaux lors du conseil municipal du 17 janvier 2022. Le scénario qu’il préconise, “la Vilaine au Coeur de Rennes”, prévoit la suppression de la dalle du parking Vilaine et la découverte du fleuve à cet emplacement. Le périmètre de son étude comprenait l’ensemble des ouvrages de couverture (parking Vilaine et place de la République) et les quais associés (Duguay-Trouin, Lamartine, Chateaubriand, Lamennais, Émile Zola).

A la lumière de cette étude, le conseil municipal propose un programme d’aménagement étendu aux abords du Palais du Commerce. Il inclue la placette Joffre et les rues Joffre, Pré-Botté et Nemours afin d’affirmer la position centrale et incontournable de la place de la République et des quais, au coeur de la Ville et de la Métropole.

Budget et calendrier

Le coût global de l’opération est évalué à un peu plus de 26 millions d’euros, dont près de 3 millions d’euros portés par la Ville et 23 millions par Rennes Métropole. Elle sera réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de Rennes Métropole.

La suppression de la dalle du parking

La déconstruction du parking Vilaine permettra, outre la réouverture des vues sur le fleuve, d’installer des équipements de type pontons, flottants ou non, le long des quais nord, afin de créer des cheminements piétons au niveau de l’eau. Un système de gradins, au nord de la Vilaine et le long du quai exposé au sud, permettra d’aménager des espaces de pause et de détente.

Un nouvel alignement d’arbres le long des quais nord s’accompagnera de la désimperméabilisation des sols. Les arbres apporteront fraicheur et biodiversité en coeur de ville. Une nouvelle connexion nord-sud sera créée avec la mise en place d’une passerelle au-dessus du fleuve, dans le prolongement de la rue 2 Lanjuinais. Cette passerelle pourra présenter plusieurs niveaux, pour offrir de nouveaux points de vue sur la Vilaine et ses perspectives est et ouest.

Les aménagements prévus sur les quais

La vélorue sur les quais nord sera pérennisée, en connexion avec le Réseau Express Vélo et un nouvel axe nord-sud sera à développer pour les vélos sur les rues Antrain, Champ-Jacquet et Nemours.

À l’issue de l’expérimentation de la Zone à Trafic Limité (ZTL), en centre-ville nord, l’aménagement devra permettre de conforter sa signalisation et sa lisibilité : marquages, changement de matériau, effets de “portes”, que ce soit à l’entrée du quai Chateaubriand ou à la sortie du quai Duguay-Trouin, sur la place de Bretagne. Le traitement de ce débouché devra d’ailleurs être étudié pour améliorer et sécuriser la cohabitation des différents flux (piétons, vélos, voitures).

Sur les quais sud, plusieurs lignes de trambus sont prévues à terme. La voirie sera ainsi reconfigurée pour pouvoir accueillir ces nouveaux véhicules.

La place de la République : un lieu central majeur

La place de la République, dédiée dans sa quasi-totalité aux déplacements urbains et particulièrement encombrée de mobiliers, a vocation à redevenir une place centrale majeure, un lieu de destination plutôt qu’un lieu de passage.

Plusieurs aménagements ont été identifiés : mise en valeur du patrimoine naturel et architectural de la place, libération des espaces publics pour permettre le développement d’animations socio-culturelles, renforcement du végétal sur et aux abords de la place, création d’une scénographie lumineuse.

Les autres aménagements

Rue du Pré-Botté : La piétonisation de la rue du Pré-Botté envisagée à l’horizon 2025, sera rendue possible par la suppression des bus et du trafic de transit. Ce réaménagement permettra d’accompagner l’ouverture vers le sud du Palais du Commerce. La piétonisation de la rue du Pré-Botté nécessitera de retravailler l’ensemble du profil de la voie. Le fonctionnement de la section nord de la rue Jules-Simon, qui débouche directement sur la rue du Pré-Botté, devra également être réinterrogé.

Placette Joffre : L’abandon à terme de la gare bus (2025), placette Joffre, permettra de recomposer cet espace, en conservant ses arbres.

Un nouveau protocole pour le Palais du Commerce

En date du 9 décembre 2019, le conseil municipal de la Ville de Rennes a approuvé les termes du protocole foncier entre Poste Immo (à travers la SCI Tertiaire), Rennes Métropole, la Ville de Rennes, et la Société Frey relatif à la réhabilitation et la reconversion du Palais du Commerce par la Société Frey (projet “Renaissance”).

Ce protocole foncier, signé le 10 février 2020, définit les instances mises en place pour suivre le projet, les engagements réciproques des parties et les procédures nécessaires en vue de le réaliser, les conditions financières de sa réalisation, et son calendrier prévisionnel calé sur un achèvement à l’horizon 2026.

Suite à la signature de ce protocole, la société Frey s’est rapprochée de l’Architecte des Bâtiments de France qui a émis un avis défavorable sur certains aspects du projet initial. Il a donc évolué. Le périmètre et les surfaces envisagés ont été réduits pour s’établir comme suit :

Commerces : 3 502 m²

Hôtellerie : 3 996 m²

École de formation de cuisine et d’hôtellerie en insertion sociale : 638 m²

La Poste : 415 m²

Coworking et bureaux : 2 478 m²

Restauration : 2 212 m²

Electrobar : 494 m²

Fitness / Forme / Santé / Bien-être : 465 m²

Un nouveau protocole entre Rennes Métropole, la Ville de Rennes, la SCI Tertiaire et la société Frey est établi en conséquence.

Le budget prévisionnel de l’opération et le calendrier (livraison à l’horizon 2026) restent inchangés.

Pour rappel, le projet “Renaissance” représente un investissement d’environ 65 millions d’euros pour Frey et Poste Immo, porteurs du projet. Au total, en incluant les investissements de la collectivité sur les espaces publics, ce sont environ 91 millions d’euros qui seront investis (65 millions d’investissements privés et 26 millions d’euros d’investissements publics).