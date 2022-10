Rennes. L’agence commerciale STAR Sainte-Anne va ouvrir ses portes 

Nouveau réseau, nouvelle agence : Vous l’avez sûrement déjà remarquée, avec ses pans de bois : l’agence commerciale Sainte-Anne va ouvrir ses portes le mardi 18 octobre dès 8h30 place Sainte-Anne

Nouvelle déco, lumière, larges espaces et personnel toujours aussi souriant… vous êtes les bienvenus ! Vous pourrez tout y faire – de la création d’une carte KorriGo Services au renouvellement de votre abonnement.



La nouvelle agence commerciale Sainte-Anne prend le relais de l’agence République Pré-Botté (derrière République), qui fermera définitivement ses portes samedi 15 octobre à 18h30.



Au fait, avez-vous visité la petite dernière, la nouvelle agence STAR de Beaulieu Université ?



Et bien entendu, l’Espace KorriGo de la gare et vos autres agences STAR restent également à disposition.