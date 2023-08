Rennes. A fuoco nero, le bon goût de la street-food italienne

A fuoco nero est le nouveau restaurant de street-food italienne de Rennes 7 rue Saint-Georges. Les pizzas traditionnelles sont accompagnées de spécialités typiques de la gastronomie de rue italienne. Ouvert en mai 2023, il connait depuis le succès.

L’odeur du feu de bois qui se dégage rue Saint-Georges, en plein centre-ville de Rennes, est un appel auquel il est difficile de ne pas répondre… Ce genre spécifique qu’est la cuisine de rue de qualité (good street food) conquiert le sol rennais depuis une petite dizaine d’années. Avec les spécialités libanaises, asiatiques et nord-américaines, la street-food italienne compte parmi les incontournables. Jérôme Chauveau en a fait sa passion en créant A fuoco nero, d’abord dans un food truck aux prestations exclusivement privées pendant deux ans. Le gérant invite désormais dans un chaleureux restaurant familial situé au 7 rue Saint-Georges. « Le choix d’ouvrir le resto est lié à un vieux projet que j’avais gardé au fond de ma tête depuis très très longtemps sans jamais oser me lancer. Et puis à 50 ans, j’ai eu peur de regretter de ne pas avoir essayé alors je me suis lancé, poussé par ma femme, mes enfants, ma famille et ami(e)s », déclare Jérome Chauveau.

Les recettes mis en oeuvre sentent bon la méditerranée ; le cuistot propose une carte gourmande ensoleillée, idéale pour manger sur le pouce, mais aussi sur place.

© A fuoco nero

Une petite musique italienne accueille la clientèle d’A Fuoco nero, “au feu noir” en italien. Le nom est un hommage à un restaurant de tapas espagnol de San Sebastian « a fuego negro », qui propose de la cuisine fusion innovante. À cette nouvelle adresse qui compte une quinzaine de places en intérieur comme en extérieur, l’accueil est convivial et l’équipe souriante. Certains jours, la mama surveille du coin de l’œil que tout se passe bien dans la cuisine ouverte. «

En plus des pizzas, sont proposés de nombreux autres plats italiens originaux et innovants dans le paysage rennais. En amuse-bouche, les célèbres arancinis de Sicile ou les croquettes de mozza sont incontournables et ne pourront qu’ouvrir l’appétit avant les plats. La carte se divise ensuite en quatre spécialités principales, sans compter les pizzas : puccia, portafoglio, rotolo et hot doggy dough.

Hot Doughy Dog © A fuoco nero Il Rotolo, la pizza roulée © A fuoco nero

La puccia est un sandwich italien, spécialité des pouilles. Dans un pain cuit au feu de bois, pâte légère et croustillante garantie, le sandwich est garni d’une base de sauce pesto, mozzarella, roquette, tomates cerises marinées, oignons frits et velours de balsamique. Le client choisit entre plusieurs ingrédients et sauces. Les carnassiers auront du mal à se décider entre les multiples charcuteries italiennes (coppa, jambon, etc.), chacune accompagnée d’une sauce : crème aux oignons, aux poivrons, aux champignons ou à la truffe. Les végétariens opteront pour la recette “verdura”. C’est malheureusement la seule option végétarienne dans la sélection, mais la combinaison crème de poivrons, poivrons marinés et artichauts est un régal, goûtu et frais.

S’il nous est arrivé de goûter une puccia dans d’autres commerces italiens à Rennes, A Fuoco nero propose de découvrir la pizza roulée. Avec une base de velours de balsamique, de tomates, de fior di latte et de roquette, le rotolo peut se garnir des mêmes ingrédients transalpins que la puccia. À vous de choisir ! Quant au hot doggy dough, son nom l’indique : c’est un hot dog revisité façon italienne.La nouvelle enseigne est également le seul endroit rennais où manger la spécialité napolitaine la pizza portafoglio, soit une pizza pliée en 4.

Le restaurant propose aussi des plats à partager comme Il Cheeeeeezy, un calzone au fromage et au pesto, idéal à l’heure de l’apéro, à partager ou pas… Comptez entre 9 et 13 € selon la spécialité, un prix raisonnable dans la moyenne des restaurants de street-food rennais, et le goût est sans conteste au rendez-vous.

S’il vous reste de la place pour un dessert, la Bretagne pointe le bout de son nez avec un breizmisu, un tiramisu breton avec du salidou. On retrouve le fondant caractéristique du tiramisu et la petite note salée de notre chère Bretagne. Vous en fait-il plus pour aller goûter ?

A fuoco nero, 7 rue Saint-Georges, 35 000 Rennes

Ouvert du mardi au samedi : 12h – 14h 30 & 19h – 22h30

Sur place ou à emporter

Instagram – Facebook – Site