RENNES. A CERTAIN VALUE VALEURS EN PARTAGE À L’HÔTEL PASTEUR

Les Tombées de la Nuit présentent A Certain Value Anna Rispoli et Martina Angelotti (Italie) Valeurs en partage à l’hôtel Pasteur du jeudi 25 au samedi 27 novembre 2021.

Plongée dans une Europe qui invente de nouvelles solidarités, la performance documentaire conçue par Anna Rispoli, artiste et activiste bruxelloise (accueillie par Les Tombées de la Nuit en 2018) et Martina Angelotti, curatrice italienne, restitue les expériences radicales, artistiques, militantes et humaines de quatre collectifs européens.

Les deux artistes se sont rendues à Bruxelles, Budapest, Marseille et Rennes où elles ont récolté la matière orale d’une représentation nourrie de réel, à la rencontre de femmes, d’hommes, d’enfants qui agissent sur le quotidien plutôt que de le subir : femmes détenues à la prison de Rennes, familles et mineurs demandeurs d’asile à Marseille, professionnels de l’art mutualisant leurs finances et leurs besoins, enfants s’organisant pour lutter contre le désastre écologique. Autant d’initiatives qui attestent d’un même désir de mutualisation et de partage pour mieux changer le monde.

Martina Angelotti

L’ensemble des témoignages a donné naissance à un script écrit transformé à son tour en un documentaire implicatif qui invite le public à se glisser dans la peau des protagonistes. Dans ce spectacle interactif, Anna Rispoli, Martina Angelotti et Céline Estenne (qui a collaboré à l’écriture), sollicitent l’avis des spectateurs et spectatrices amenés à s’interroger sur les possibles (mais aussi les limites) des expériences racontées.

Anna Rispoli

Anna Rispoli utilise les espaces communs de manière inattendue via des pratiques participatives.

Née en Italie, elle est maintenant basée à Bruxelles. Elle est l’un des membres fondateurs du collectif italien ZimmerFrei. La relation entre l’humain et la ville étant au coeur de son travail, elle teste les appropriations possibles du domaine public à travers des pratiques participatives, des performances architecturales et des interventions urbaines. Dans son travail solo, Anna Rispoli utilise les espaces communs de manière inattendue, à travers des pratiques participatives. Elle questionne les possibilités conceptuelles et les options esthétiques entre les espaces publics et privés. Avec ZimmerFrei, collectif basé à Bologne dont elle est cofondatrice, elle crée des installations visuelles et sonores explorant des environnements réels et imaginaires où mental et physique se fondent en une histoire personnelle.

De Anna Rispoli et Martina Angelotti

Script : Céline Estenne

Consultante artistique : Claire Astier

Avec les témoignages de Common Wallet/Bruxelles, des habitant. e. s du Squat 59 St-Just/Marseille, des détenues du Centre Pénitentiaire des Femmes/Rennes, d’élèves de l’École Primaire et du Mars Program private learning group/Budapest et de membres de la Comunità Italiana/Genk

Jeudi 25 Novembre 2021 18:00 > 19:30 Hôtel Pasteur,

RennesJeudi 25 Novembre 2021 21:00 > 22:30 Hôtel Pasteur,

RennesVendredi 26 Novembre 2021 18:00 > 19:30 Hôtel Pasteur, Rennes

Vendredi 26 Novembre 2021 21:00 > 22:30 Hôtel Pasteur, Rennes

Samedi 27 Novembre 2021 15:00 > 16:30 Hôtel Pasteur, Rennes

Tarif unique 10€ Tout public. Plus de renseignements au 02 99 32 56 56 (pas de réservation à ce numéro).