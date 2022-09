Rennes. Le 4BIS, un vivier infos et bon plans pour tous les étudiants

Vous êtes étudiant ou étudiante à Rennes et avez besoin de faire le plein d’infos pour la rentrée ? Ça tombe bien ! Car en septembre l’équipe du 4bis vient à votre rencontre sur tous les campus rennais pour vous aider à bien démarrer l’année. Venez nous poser toutes vos questions sur toutes les thématiques de votre choix : logement, jobs, mobilité internationale, bons plans, loisirs, etc.

Mardi 6 septembre : 11h à 14h / Campus Santé (Rennes 1)

Jeudi 8 septembre : 11h30 à 16h / Campus Centre (Fac Sciences Eco) et de 13h à 18h au CMI (Centre de Mobilité Internationale)

Mercredi 14 septembre : 11h à 17h / Campus Rennes 2

Jeudi 15 septembre : 17h-20h / Campus Rennes 1 – Le Diapason

Vendredi 16 septembre : 9h30-12h / Ecole de chimie (ENSCR)

Et si toutefois nous nous manquons sur ces horaires, pas de panique, l’équipe 4bis Information Jeunesse vous accueille tout au long de l’année et vous concocte régulièrement des temps forts sur les thématiques incontournables !

En voici déjà quelques-unes que vous pouvez d’ores et déjà noter dans vos agendas :

Save the date ! LES MERCREDIS DU 4BIS – Saison 2022-2023

12/10/22 : Forum sur le service civique et le bénévolat

02/11/22 : Forum sur l’orientation

07/12/22 : Forum sur le stage de 3ème et speed-meeting métiers

18/01/23 : Info Parcoursup

08/02/23 : Forum mobilité internationale

01/03/23 : Forum jobs d’été

05/04/23 : Forum des initiatives

24/05/23 : Forum jeunesse sur l’accès au droit

28/06/23 : Les rendez-vous du logement

Et qui dit rentrée dit envie de bouger, de créer, d’apprendre, de se détendre… bien sûr !

Découvrez plus de 400 activités sportives et culturelles praticables à l’année à Rennes et dans la Métropole grâce à la base de données Les Loisirs de A à Z consultable sur le site du 4bis Information Jeunesse : https://www.le4bis-ij.com/loisirs-az/

Et pour profiter d’un max de loisirs à moindre coût, si vous êtes étudiants boursiers à partir de l’échelon 2, vous avez droit à laTarification Solidaire des Transports et au dispositif Sortir ! . Pour faire une demande, connectez-vous à https://metropole.rennes.fr/tst-sortir avec vos justificatifs et rendez-vous ensuite au 4bis pour télécharger vos droits sur votre carte Korrigo Services.

Plus d’infos :

02 99 31 47 48 / contact@le4bis-ij.com

www.le4bis-ij.com

4bis cours des Alliés – 35000 Rennes

Accès Métro Charles de Gaulle