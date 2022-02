RENNES 4BIS. EXPO SOMMES-NOUS VISIBLES PAR QUI ?

Du samedi 26 février au jeudi 26 mai 2022, l’association Nous Qui prend de la hauteur et investie pour une seconde fois la façade du 4bis avec l’exposition Sommes-nous visibles ?

Après une première exposition intitulée Et aujourd’hui ? qui s’est déroulée au mois de septembre dernier sur les vitrines du 4bis, Nous Qui revient avec un projet commun visant à laisser une nouvelle fois la parole aux jeunes rennais.es. Sommes-nous visibles ? réunie 9 artistes émergent.es autour d’un workshop qui se tiendra du jeudi 24 au samedi 26 février 2022.

À travers la création d’une fresque monumentale de près de 200 m², Adélaïde, Annélen, Clément, Elise, Gustave, Lucie, Perrine, Soraya et Suzie allient leurs pratiques afin de s’interroger sur la visibilité et l’impact de la parole de la jeunesse sur la société.

Si l’exposition Et aujourd’hui ? a permis aux jeunes artistes de se livrer sur leurs inquiétudes liées au post-confinement, Sommes-nous visibles ? interpelle cette fois directement le public et les passants. Comme une bouteille à la mer, la question est posée. La jeunesse est-elle visible ? Ses peurs et ses revendications sont-elles entendues ? Pouvons-nous faire émerger un dialogue sociétal et intergénérationnel par l’action artistique ?

Pour tenter de répondre à ces questions, venez découvrir les artistes à l’ouvrage du 24 au 26 février et l’exposition complète du 26 février au 26 mai 2022 !

Adélaïde Papin et Enora El Fathoui

06.08.00.82.11 / adelaide.papin@gmail.com

06.49.1627.36 / enora.elf@gmail.com

Instagram

Facebook