LE RENNAIS GOLAEM RÉCOMPENSÉ PAR AUX ENGENEERING EMMY AWARDS

La société de logiciels Golaem originaire et installée à Rennes est spécialisée dans les solutions d’animation d’environnements 3D utilisant des populations de personnages autonomes. Golaem vient d’être récompensé par un « Prime time » engeneering Emmy Award décerné par la Television Academy américaine. Chic pour un jeune golem !

Golaem est une société de développement de logiciels qui a été créée en 2009 à Rennes, avenue des Buttes de Coesmes, par des chercheurs et ingénieurs de l’INRIA, un centre de recherche français, s’appuyant sur 15 ans de recherche sur la modélisation et la simulation de personnages humains. Golaem est connue pour avoir travaillé sur des films des majors du cinéma, des séries télévisées et des publicités télévisées. Les équipes de Golaem ont notamment travaillé pour : Astérix et Obélix: God Save Britannia, Hercules, Game of Thrones, Breaking Bad, The Walking Dead, Il était une fois, Corps chauds, Orange SA, Peugeot, Nike, Nissan, Paco Rabanne, Electronic Arts, T-Mobile ou Honda…