Rennes. L’oracle des estrans de René Péron ou ce que nous dit la mer

L’exposition L’Oracle des estrans de René Péron s’ouvrait au Jeu de Paume mercredi 14 septembre 2022. Jusqu’au 7 octobre, il invite à redécouvrir les récits du Déluge, en photos et sculptures en os de sèche, et initie le public à une écriture imaginaire que la nature nous offre le littoral, doux écho aux alphabets imagés, fondateurs de toute écriture….

D’un estran, de ses variations millénaires, René Péron fait un terrain d’observation original, évoluant de l’esthétique au scientifique, ou réciproquement.

Tout commence – peut-être ? – par ces minuscules serpentins de sable que rejettent les arénicoles. On sait maintenant qu’ils ont à voir avec les hommes, avec le sang des hommes, prémices d’une bionique ambigüe. René Péron, lui, depuis une quinzaine d’années, s’émerveille de ces rejets en parcourant les grèves. Mais c’est d’alphabets dont il s’agit, comme si ces signes sur le sable nous initiaient à une infinité d’écritures possibles pour dire et déchiffrer le monde. L’exposition du Jeu de Paume, à Rennes, reprend ainsi la marqueterie d’alphabets qui ont déjà fait l’objet d’expositions par le passé.

Comment, alors, ne pas penser à la naissance des écritures, aux lieux où ces écritures ont vu le jour entre Tigre et Euphrate ?

Mais les grèves dont il parle ne sont pas que des espaces d’errance à marée basse. Le flot les recouvre deux fois par jour, les eaux du large se mêlant alors aux eaux d’estuaires, et leurs mouvements millénaires fécondent les espaces marins et les estrans. Depuis des décennies cependant, dans les eaux littorales enrichies à l’excès par l’activité des hommes flottent des algues vertes, que le reflux laisse en dépôts successifs, dont l’accumulation et la décomposition génèrent alors des gaz mortifères.

René Péron s’en saisit pour d’autres aventures artistiques. Un roman tout d’abord, La mort dans l’algue, publié en 2017. Puis – et c’est l’objet du second volet du triptyque qu’il nous propose au Jeu de Paume – une invitation à redécouvrir les récits du Déluge, entre Tigre et Euphrate encore. Ces récits, d’une histoire entre les « puissants » (les dieux) et les hommes – dont l’activité industrieuse menace de détruire le fragile équilibre qui permet leur cohabitation – nous ramènent aux débuts de l’Histoire, nous suggèrent des constantes historiques. Comment, alors, ne pas imaginer que des pratiques divinatoires réactualisées pourraient nous alerter ? Et René Péron, avec humour, se met en scène, pêchant à l’épervier. D’un paquet d’algues il fait un filet qu’il lance sur les eaux : le ressac et la houle du rivage lui ramènent des « bribes » à déchiffrer.

L’estran, les grèves, la laisse de mer… Les eaux se sont retirées. Une houle de fond, peut-être, a déraciné les laminaires et autres algues brunes. Les vents et courants ont porté ces algues à la dérive jusqu’au rivage. Et, parfois, un phoque mort, ou un oiseau, comme « enlinceulé » dans un réseau d’algues. Plus souvent, parmi d’autres débris – le peñsé – des os de seiche, blanchis, lavés par le séjour en mer. Comme une invitation à dresser un propos statuaire… des miniatures sculptées dans les os de seiche viennent compléter le triptyque que nous propose René Péron. Une mise en perspective saisissante – il y a quatre millénaires, il y aura dans quatre millénaires – comme si nous étions au milieu d’un gué, et que le choix, encore, nous était possible.

Trois aventures artistiques, trois expressions qui se complètent. L’exposition du Jeu de Paume nous invite à une longue et lente méditation sur l’activité humaine dans une Histoire encore à écrire.

Dans le cadre de l’exposition, un après-midi de jeu est organisé à l’atelier La Fresque océane mardi 20 septembre 2022 à 14h. Il sera animé par Alice Vioux. Également, venez rencontrer René Péron mercredi 5 octobre 2022 à la librairie IO lors de la soirée-débat sur les marées vertes. L’artiste sera accompagné de Yves-Marie Le Lay, l’auteur de Algues vertes, un scandale d’état.

JEU DE PAUME

12, rue Saint Louis, 35 000 Rennes