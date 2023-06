Côtes d’Armor. Le programme des Rencontres du film documentaire 2023

Rendez-vous aux Rencontres du film documentaire de Mellionnec du 22 au 25 juin 2023 ! Organisé par l’association Ty Films, ce lieu de rencontres annuel réunit les passionnés, professionnels comme amateurs, de cinéma documentaire.

Trois semaines ! C’est ce qui nous sépare de la prochaine édition des Rencontres. Et voici, pour vous donner envie de venir à Mellionnec du 22 au 25 juin, la programmation complète !

Les films du comité

Ces films ont été sélectionnés par un comité de sélection bénévole composé de 12 habitants et habitantes du centre Bretagne. Leur mission : regarder des films de septembre à mai et sélectionner pour vous leurs coups de cœur.

Vous pourrez rencontrer ses membres au fil des séances, au Cinéflap, à l’accueil ou derrière le bar : Anne-Laurence, Ben, Florence, François, Gildas, Gisèle, Manu, Marine, Max, Karine, Nadège, Roland.

Les docs sonores

Cette année, la Yourte à sons se transforme en Refuge sonore ! Retrouvez la programmation des documentaires sonores près de l’Auberge, au cœur du bourg de Mellionnec.

Le comité, composé de bénévoles et d’habitant·es du centre-Bretagne vous propose de rencontrer des auteur·ices, de tendre vos oreilles avec attention, et de naviguer entre ces cinq thématiques :

Quelques mots d’amour – On parle d’amour avec un grand S.

Le temps des cerises – Quand la mémoire remue les corps et les esprits.

Là où je t’emmènerai – Quand le son raconte des lieux singuliers.

Comme des enfants – Parole d’enfants, souvenirs d’enfance, bref, les enfants.

Regarde un peu la France – Une sélection hors-piste entre coups de cœur et sujets d’actualité.

Les films « maison »

Les films « maison » ont un lien avec Ty Films et la Maison des Auteur·ices. Ces œuvres ont été réalisées :

> dans le cadre d’ateliers d’éducation aux images

> par les étudiant·es de l’UBO qui terminent leur Licence Arts – option cinéma documentaire à Mellionnec et présentent leurs films de fin d’études

> par les lauréat·es des résidences d’écriture

> près d’ici, au tournage et au montage.

Les ateliers

Les ateliers sont des moments privilégiés pour approfondir et questionner le travail et les œuvres des invité·es, permettre des focus sur des thématiques et formes du documentaire. Du vendredi au dimanche, voici quatre rendez-vous à ne pas manquer :

> Une journée avec le réalisateur Luc Decaster et la monteuse Claire Atherton, en partenariat avec Documentaire sur grand écran.

> La comédie documentaire, animée par Corinne Bopp, programmatrice des Rencontres Documentaires de Montreuil, organisées par Périphéries.

> Film en cours : La fille à la recherche de la cabane, animé par Valentine Roulet, en présence des réalisatrices Phane Montet et Mona Schnerb.

> Table Ronde : D’une mémoire familiale au récit documentaire, animée par Maxime Moriceau, en présence de Claire Latxague, Nathalie Marcault et Tony Quéméré.

Les Ty +

Comme ces dernières années, retrouvez la projection en Plein-Air au cœur du village, une soirée festive, de la musique, une sélection d’œuvres en lien avec la programmation à la librairie Le temps qu’il fait, un parcours pour les ados, des rencontres professionnelles…

Seul l’un de ces rendez-vous manque cette année, saurez-vous le trouver ?

Les invité·es

Les Rencontres du film documentaire de Mellionnec, c’est aussi diffuser des œuvres en présence des auteur·ices, cinéastes, technicien·nes des films, intervenant·es, et permettre des échanges avec le public. Rendez-vous dans le Grand Chap’, dans la Ty salle, à l’Auberge, au Refuge à sons, au Cinéflap, sous le chapiteau, ou bien de manière plus informelle sur le site des Rencontres lors de leur venue.

La Restauration

En 2023, les Rencontres du film documentaire de Mellionnec ont reçu la Mention Spéciale « Résistance et Solidarité » du Prix Circuits Courts et Approvisionnements, décerné par le Collectif des Festivals, le REEVE et Le Pôle. L’un des BRAVOS, trophées des festivals qui n’attendent pas demain pour valoriser les engagements dans la transition écologique et sociale.

Nous le savons, certain·es d’entre vous viennent surtout pour déguster les repas. Nous vous dévoilons tout sur les coulisses de la grande cuisine des Rencontres.

Infos pratiques

Association Ty Films – Place de l’église, 22110 Mellionnec

T : +33 (0) 9 72 65 12 88 | M : contact@tyfilms.fr